從通關透明到 AI 輔助緝私 台北關獲「透明晶質獎」特優殊榮

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部關務署臺北關結合數位科技推動透明治理成果卓著，榮獲114年行政院「透明晶質獎」特優肯定。圖／財政部
財政部關務署臺北關結合數位科技推動透明治理成果卓著，榮獲114年行政院「透明晶質獎」特優肯定。圖／財政部

財政部關務署臺北關結合數位科技推動透明治理成果卓著，榮獲114年行政院「透明晶質獎」特優肯定。該獎項為國家級廉能治理最高榮譽，評選標準涵蓋資訊公開、風險防制、課責機制及廉能創新等面向，競爭激烈，臺北關脫穎而出，展現專業廉能實力。

臺北關首創「快遞通關資訊揭露平臺」，讓通關流程更透明順暢，理貨違章案件亦降為零，成功消弭商民質疑；導入AI輔助緝私工具，一鍵整合跨單位情資，建立及時、客觀、精準的查驗標準；同時透過教育訓練與風險管控機制，將廉能信念內化為行動準則，落實於每一項日常勤務，讓同仁「有所依循、安心值勤」。

臺北關關務長黃漢銘表示，海關是高度國際化的執法單位，也是守護國門第一線防線，臺北關長期推動「通關便捷化、資訊透明化及查緝科技化」，並為廉能治理立下厚實基礎，此次獲獎不僅肯定全體團隊與公私夥伴的努力，更體現「廉捷北關、智能通關」的目標正穩健實現。未來將持續以創新與透明為核心，攜手各界打造高效、公平、安全的通關環境，成為值得信賴的廉能海關。

