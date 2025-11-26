從通關透明到 AI 輔助緝私 台北關獲「透明晶質獎」特優殊榮
財政部關務署臺北關結合數位科技推動透明治理成果卓著，榮獲114年行政院「透明晶質獎」特優肯定。該獎項為國家級廉能治理最高榮譽，評選標準涵蓋資訊公開、風險防制、課責機制及廉能創新等面向，競爭激烈，臺北關脫穎而出，展現專業廉能實力。
臺北關首創「快遞通關資訊揭露平臺」，讓通關流程更透明順暢，理貨違章案件亦降為零，成功消弭商民質疑；導入AI輔助緝私工具，一鍵整合跨單位情資，建立及時、客觀、精準的查驗標準；同時透過教育訓練與風險管控機制，將廉能信念內化為行動準則，落實於每一項日常勤務，讓同仁「有所依循、安心值勤」。
臺北關關務長黃漢銘表示，海關是高度國際化的執法單位，也是守護國門第一線防線，臺北關長期推動「通關便捷化、資訊透明化及查緝科技化」，並為廉能治理立下厚實基礎，此次獲獎不僅肯定全體團隊與公私夥伴的努力，更體現「廉捷北關、智能通關」的目標正穩健實現。未來將持續以創新與透明為核心，攜手各界打造高效、公平、安全的通關環境，成為值得信賴的廉能海關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言