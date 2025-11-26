快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

政院版財劃法 在野黨封殺

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院上周提出《財政收支劃分法》修法版本，立法院程序委員會昨（25）日處理院會議程時，在野黨挾人數優勢，暫緩將政院版草案列入議案，本周將不會排入報告事項，形同封殺政院版草案。

行政院昨日對此表達高度遺憾，強調政院版財劃法是目前最具共識版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

行政院長卓榮泰表示，本周將繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在此次院版財劃法中，關於統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，三項合計對地方補助，絕對高於今年度數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪時，針對財劃法再度表示，財劃法今年一共有三次修法，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多債務，匆匆忙忙的結果是讓政府破產。

財劃法 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

政院版財劃法暫緩列案 民眾黨團嗆卓榮泰「裝睡叫不醒」

明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

批立委要中央補助又不談財劃法 卓榮泰：要補助就要修到院版財劃法

相關新聞

政院版財劃法 在野黨封殺

行政院上周提出《財政收支劃分法》修法版本，立法院程序委員會昨（25）日處理院會議程時，在野黨挾人數優勢，暫緩將政院版草案...

幫小孩購屋 有條件免贈與稅

財政部台北國稅局表示，未成年人若由父母或監護人代為購屋，是否要課徵贈與稅，關鍵在於能否證明購屋資金確實屬於未成年人的自有...

三類營業人 優先稽查發票

財政部中區國稅局表示，近期陸續展開營業人開立統一發票稽查作業，將主動分析開立發票張數、申報銷售額異常及經常遭檢舉短、漏開...

企業列呆帳損失 依不同情況備妥證明 以免遭剔除補稅

企業營運過程中，難免會面臨債權無法收回情形，財政部南區國稅局提醒，面對實際發生的呆帳，企業應先了解債權無法收回原因，面對...

判決移轉土地 留意起訴日

民眾出售土地時，土增稅若要適用自住優惠稅率，地主或配偶、直系親屬須在出售時（立契日）在當地設有戶籍，而如果是法院判決移轉...

繼承共有房屋 省稅有撇步

新竹市稅務局表示，多屋族在面臨繼承共有房屋時，可妥善規劃戶籍設立方式，例如善用直系尊親屬（如爸媽）戶籍設立，讓所有繼承人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。