政院版財劃法 在野黨封殺

行政院上周提出《財政收支劃分法》修法版本，立法院程序委員會昨（25）日處理院會議程時，在野黨挾人數優勢，暫緩將政院版草案列入議案，本周將不會排入報告事項，形同封殺政院版草案。

行政院昨日對此表達高度遺憾，強調政院版財劃法是目前最具共識版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。

行政院長卓榮泰表示，本周將繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在此次院版財劃法中，關於統籌分配稅款、一般性補助款及計畫型補助款，三項合計對地方補助，絕對高於今年度數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版財劃法。

卓榮泰昨日赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪時，針對財劃法再度表示，財劃法今年一共有三次修法，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多債務，匆匆忙忙的結果是讓政府破產。