快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

幫小孩購屋 有條件免贈與稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局表示，未成年人若由父母或監護人代為購屋，是否要課徵贈與稅，關鍵在於能否證明購屋資金確實屬於未成年人的自有財產。

依《遺產及贈與稅法》規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置的財產，原則上視為由法定代理人或監護人贈與，但若能證明支付價款的資金確為購買人本人所有，則不屬贈與行為，免課徵贈與稅。

國稅局說明，實務上，若家長能提供完整的資金來源證明，例如未成年人歷年受贈、繼承或遺贈取得的存款，且這筆資金自入帳後未經提領或挪作他用，再附上付款流程與帳戶交易明細，讓稽徵機關查明屬實，即可認定為「自有資金購屋」，不屬於贈與。

國稅局舉例說明，大華（化名）的十歲兒子小華在淡水購屋，總價為1,800萬元。大華表示，兒子的購屋款全部來自於過去多年親友贈與的存款，經出示兒子歷次受贈存摺以及轉帳資料，國稅局查證後確認1,800萬元均仍在帳上、未有支出異常，因此認定小華是使用自有資金購屋，免課大華贈與稅。

國稅局指出，如果未成年購屋的資金來源不明、或者是由父母代墊、轉帳資金未能完整對應，也難以被認定為是自有資金，恐怕會被視為父母贈與而須繳納贈與稅。提醒家長應事先保留資金收付的完整資料與轉帳憑證，以利未來查核時提出佐證。

國稅局指出，未成年子女買房並非不能免稅，重點在於證明「錢真的是孩子的」，只要資金來源明確、未經挪用，並有充分文件可查，便能依法適用《遺產及贈與稅法》第5條第5款但書規定，免課贈與稅。

贈與稅 國稅局 父母

延伸閱讀

一卡通iPASS MONEY與LINE合作 平台內可連結錢包、轉帳、繳費服務

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

外幣存款從崩到升！蒸發一兆後...第3季強補近9,000億 關鍵原因曝

單身男和父母同住「40歲存到800萬」外甥一句話讓他開始懷疑人生

相關新聞

政院版財劃法 在野黨封殺

行政院上周提出《財政收支劃分法》修法版本，立法院程序委員會昨（25）日處理院會議程時，在野黨挾人數優勢，暫緩將政院版草案...

幫小孩購屋 有條件免贈與稅

財政部台北國稅局表示，未成年人若由父母或監護人代為購屋，是否要課徵贈與稅，關鍵在於能否證明購屋資金確實屬於未成年人的自有...

三類營業人 優先稽查發票

財政部中區國稅局表示，近期陸續展開營業人開立統一發票稽查作業，將主動分析開立發票張數、申報銷售額異常及經常遭檢舉短、漏開...

企業列呆帳損失 依不同情況備妥證明 以免遭剔除補稅

企業營運過程中，難免會面臨債權無法收回情形，財政部南區國稅局提醒，面對實際發生的呆帳，企業應先了解債權無法收回原因，面對...

判決移轉土地 留意起訴日

民眾出售土地時，土增稅若要適用自住優惠稅率，地主或配偶、直系親屬須在出售時（立契日）在當地設有戶籍，而如果是法院判決移轉...

繼承共有房屋 省稅有撇步

新竹市稅務局表示，多屋族在面臨繼承共有房屋時，可妥善規劃戶籍設立方式，例如善用直系尊親屬（如爸媽）戶籍設立，讓所有繼承人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。