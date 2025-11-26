三類營業人 優先稽查發票

財政部中區國稅局表示，近期陸續展開營業人開立統一發票稽查作業，將主動分析開立發票張數、申報銷售額異常及經常遭檢舉短、漏開發票等三類營業人，將列為優先稽查對象。

中區國稅局指出，營業人銷售貨物或勞務，無論買受人有無索取統一發票，仍應依「營業人開立銷售憑證時限表」規定時限開立統一發票並交付買受人。

依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，針對不同業別、不同範圍，有不同的開立憑證時限要求，舉例來說，銷售貨物買賣業，以發貨時為限，但發貨前已收支貨款部分應先開立，以書面約定銷售之貨物，亦須買受人承認買賣契約始生效力，因此以買受人承認時為限。

營業人經查獲短、漏開統一發票者，應針對短、漏開銷售額按規定稅率計算稅款繳納外，將按該稅款處五倍以下罰鍰，一年內經查獲達三次者，將停止其營業。