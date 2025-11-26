快訊

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

從梁孟松到羅唯仁 台積電2大將叛逃案竟有這些雷同處

三類營業人 優先稽查發票

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部中區國稅局表示，近期陸續展開營業人開立統一發票稽查作業，將主動分析開立發票張數、申報銷售額異常及經常遭檢舉短、漏開發票等三類營業人，將列為優先稽查對象。

中區國稅局指出，營業人銷售貨物或勞務，無論買受人有無索取統一發票，仍應依「營業人開立銷售憑證時限表」規定時限開立統一發票並交付買受人。

依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，針對不同業別、不同範圍，有不同的開立憑證時限要求，舉例來說，銷售貨物買賣業，以發貨時為限，但發貨前已收支貨款部分應先開立，以書面約定銷售之貨物，亦須買受人承認買賣契約始生效力，因此以買受人承認時為限。

營業人經查獲短、漏開統一發票者，應針對短、漏開銷售額按規定稅率計算稅款繳納外，將按該稅款處五倍以下罰鍰，一年內經查獲達三次者，將停止其營業。

統一發票 稅款 國稅局

延伸閱讀

85元買鮮乳中千萬！全聯9、10月統一發票開大獎 獎落台北市「這家店」

345億元統籌分配款如何分配？ 立院財委會27日再排審

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

藍白版財劃法是否提覆議 卓榮泰：最後期限是27日

相關新聞

政院版財劃法 在野黨封殺

行政院上周提出《財政收支劃分法》修法版本，立法院程序委員會昨（25）日處理院會議程時，在野黨挾人數優勢，暫緩將政院版草案...

幫小孩購屋 有條件免贈與稅

財政部台北國稅局表示，未成年人若由父母或監護人代為購屋，是否要課徵贈與稅，關鍵在於能否證明購屋資金確實屬於未成年人的自有...

三類營業人 優先稽查發票

財政部中區國稅局表示，近期陸續展開營業人開立統一發票稽查作業，將主動分析開立發票張數、申報銷售額異常及經常遭檢舉短、漏開...

企業列呆帳損失 依不同情況備妥證明 以免遭剔除補稅

企業營運過程中，難免會面臨債權無法收回情形，財政部南區國稅局提醒，面對實際發生的呆帳，企業應先了解債權無法收回原因，面對...

判決移轉土地 留意起訴日

民眾出售土地時，土增稅若要適用自住優惠稅率，地主或配偶、直系親屬須在出售時（立契日）在當地設有戶籍，而如果是法院判決移轉...

繼承共有房屋 省稅有撇步

新竹市稅務局表示，多屋族在面臨繼承共有房屋時，可妥善規劃戶籍設立方式，例如善用直系尊親屬（如爸媽）戶籍設立，讓所有繼承人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。