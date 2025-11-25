地價稅繳納倒數中 繳款書遺失可多管道申請

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部賦稅署表示，今年地價稅已於11月1日開徵，繳納期限原至11月30日止，因適逢假日，繳納期限順延至12月1日（星期一），該署提醒納稅義務人儘速繳納，繳款書遺失或尚未收到者，請即向土地所在地之地方稅稽徵機關申請補發，也可至「財政部稅務入口網」>「線上服務」>「電子稅務文件」項下「線上申請」，或至各地方稅稽徵機關網站線上申請補發。

依土地稅法第53條第1項及稅捐稽徵法第20條第1項規定，未於限繳日期內繳納地價稅者，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金（最高加徵10%），逾30日仍未繳納，將移送強制執行，籲請納稅義務人依限繳納，以免被加徵滯納金。

為利稅款繳納，財政部提供多元繳稅管道，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站（https://net.tax.nat.gov.tw），利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼，或行動自然人憑證（TWFidO），線上查繳稅款；或持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、來來（OK）等便利商店繳納；或透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

另外，還可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP進行繳稅。各項繳稅作業細節可參閱繳款書上繳納說明，或至「財政部稅務入口網」（網址同上）>「線上服務」項下「電子申報繳稅服務」查閱。賦稅署特別提醒，切勿點選來路不明之連結，以免上當受騙。

財政部 稅款 地價稅
