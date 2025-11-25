10月公益彩券盈餘23.28億元 挹注政府各項社福支出
台灣彩券公司25日表示，114年10月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣23.28億元，自113年01月至114年10月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達616.83億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。
台灣彩券公司表示，114年10月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為23.28億元，其中11.64億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，10.48億元分配至國民年金，1.16億元則分配至全民健康保險準備。
