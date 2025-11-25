判決移轉土地 留意起訴日
民眾出售土地時，土增稅若要適用自住優惠稅率，地主或配偶、直系親屬須在出售時（立契日）在當地設有戶籍，而如果是法院判決移轉土地，在認定戶籍要件時，是以申報人向法院「起訴日」為認定時點。
屏東縣財稅局舉例表示，陳先生（化名）經法院判決移轉名下土地，經查該案於2023年6月1日向法院提起起訴，至2025年10月1日判決確定，同年11月5日向稅捐單位申報並申請按自用住宅用地稅率課徵土增稅。
財稅局指出，查核是否完成戶籍登記時點，應以向法院起訴日，也就是2023年6月1日為準，若陳先生2025年11月3日才將戶籍遷入，在起訴日前一年內查無本人、配偶或直系親屬設籍，仍不符自住稅率規定，應依一般用地稅率計徵土增稅。
