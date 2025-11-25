繼承共有房屋 省稅有撇步

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新竹市稅務局表示，多屋族在面臨繼承共有房屋時，可妥善規劃戶籍設立方式，例如善用直系尊親屬（如爸媽）戶籍設立，讓所有繼承人皆能享有自住優惠稅率，降低房屋稅負擔，最大化優稅效果。

新竹市稅務局表示，「自住房屋」是指個人住家用房屋，同時符合無出租或供營業使用情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且於該屋「辦理完成戶籍登記」，本人、配偶及未成年子女全國合計三戶內等條件，可享有1.2%自住稅率。

若本人、配偶及未成年子女在全國合計僅持有一戶房屋，供自住且房屋現值在一定金額以下，還能享有1%優惠稅率。

稅務局舉例，竹科王媽媽與兩位女兒今年共同繼承王先生A房屋，三人各持分三分之一，但王媽媽與大女兒已分別於另外兩處各自持有B、C兩間自住房屋，該如何規劃，才能讓三間房屋都適用自住稅率？

依規定，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦理完成戶籍登記，稅務局建議王媽媽，將自己戶籍遷入繼承的A房屋，小女兒戶籍遷至B房屋，如此一來，三戶房屋都符合規定，都能享有自住優惠稅率。

稅務局說明，房屋稅2.0新制上路後，針對持有多戶且未作有效使用的非自住住家用房屋，稅率調高為2.6%至4.8%，採「全國歸戶」、「全數累進」課徵。

房屋稅
