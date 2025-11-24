財部推4宗精華區國有地上權招標 權利金底價逾92億

快訊

通話內容曝光！習近平與川普熱線強調「台灣問題」 籲中美維護二戰成果

中央社／ 台北24日電

財政部國產署今天公告4宗精華區國有土地招標設定地上權標的，包含高雄市2宗、台北市及台南市各1宗，存續期間皆為70年，權利金底價新台幣92億5849萬餘元。

財政部國產署今天舉行例行記者會，國產署副署長李政宗表示，此批招標標的合計面積4.27公頃，權利金底價92億5849萬7200元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%不隨申報地價調整，且地上權及地上建物得辦理一部讓與，預計明年1月12日開標。

李政宗提及，此批次公告的各宗標的，基地及區位條件均優良，且都是住宅區土地。其中，台北市信義區土地為原六張犁陸軍保養廠C區基地，權利金底價約66.4億元，三面臨路、形狀方整並緊鄰景勤1號及2號公園，鄰近台北醫學大學附設醫院及捷運台北101與世貿站，生活及商業機能優越，為市場高度矚目的台北市精華地區優質標的。

針對該地先前因涉及大台北區瓦斯公司占用問題，進入司法程序，李政宗表示，現在進入二審程序，經與大台北區瓦斯公司協商，確認土地權利關係人可以申請廢管，負擔相關費用，該公司則會負責斷氣作業。

2宗高雄市前鎮區土地部分，權利金底價分別約為4.5億元、6.1億元，李政宗說明，均位於該市第75期市地重劃區，鄰近捷運凱旋站及夢時代百貨、高雄草衙SKM Park Outlets等商圈，周邊住宅基地亦規劃興建中，未來發展可期，極具開發潛力。

至於台南市東區平實營區土地，權利金底價為15.3億元，李政宗表示，四面臨路且坵塊方整，周圍開發熱絡，鄰近高雄榮總台南分院及南紡購物中心，生活機能良好，屬台南市蛋黃區優質標的。

台北101 國產署
