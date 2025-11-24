快訊

南區國稅局：不同類型呆帳損失的證明文件不同

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
示意圖。圖／AI生成
財政部南區國稅局表示，營利事業營運過程中，難免會面臨債權無法收回情形，對於實際發生呆帳，營利事業應先瞭解債權無法收回的原因，面對不同呆帳損失發生原因，營利事業在列報時所需檢附的證明文件也不相同。

南區國稅局表示，依所得稅法第49條及營利事業所得稅查核準則第94條規定，營利事業遇到下列2種情形可視為實際發生呆帳損失，該損失應先在發生年度沖抵已提列之備抵呆帳，沖抵不足部分可列報為當期損失：一、因債務人倒閉、逃匿、重整、和解或破產之宣告，或其他原因，致債權之一部或全部不能收回。二、債權有逾期兩年，經催收後，未經收取本金或利息。

該局特別提醒營利事業注意，呆帳催收之地址，應以債務人確實營業地址為準，如債務人已倒閉、逃匿，仍應將存證函寄送至債務人倒閉或他遷不明前的確實營業地址（可透過經濟部全國商工行政服務入口網或財政部稅務入口網查詢），且要留意呆帳發生原因並取具符合規定之相關證明文件，以避免因不符合規定而遭剔除補稅。

