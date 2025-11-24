短時間內連續繼承股票留意三要點 以免漏報挨罰

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
國稅局提醒，當民眾在短時間內連續繼承股票時，應留意遺產稅申報規定。圖／AI生成
國稅局提醒，當民眾在短時間內連續繼承股票時，應留意遺產稅申報規定，有三大重點，包含遺產範圍認定、股利歸屬、證明文件等，納稅人應釐清報繳規定，以免漏報挨罰。

常有民眾疑惑，家中若短時間內連續發生繼承事件，前一位被繼承人（先去世者）遺留的股票在繼承後配發股利，是否要納入後一位被繼承人（後去世者）的遺產課稅，許多人誤以為這些股票已在前次繳過遺產稅，不必再報，導致實務上爭議頻傳。

連續繼承股票申報重點
台北國稅局強調，連續繼承案件應特別注意三大重點，第一，遺產稅以被繼承人死亡時遺留的財產為課稅基準，死亡後才產生的收入或股利，不屬於當次遺產範圍。

第二，已在前次繳納遺產稅的財產可排除重複課稅，但若該財產在之後又衍生新的收益，像是股票股利或現金股利，這些收益屬於新被繼承人的所得，仍須計入其遺產總額課稅。

第三，申報時應保存完整資料，包含配股、除權息紀錄與交易明細，以利釐清哪些屬已課稅遺產、哪些是新生所得，避免誤報或漏報。

國稅局說明，依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人死亡前五年內繼承的財產，若已繳納遺產稅，後續再繼承時可排除在遺產總額之外，避免重複課稅，不過若該財產在前一位被繼承人死亡後又產生新的股利收益，就不再屬於「已繳稅的遺產」，而是後一位被繼承人的新財產，仍應申報遺產稅。

舉例來說，老張2025年3月10日過世，遺有A公司股票250萬股，由配偶小美及子女共同繼承，並已繳納遺產稅，小美依應繼分取得125萬股，並於同年9月獲配股票股利2.5萬股。

沒想到，小美在同年12月10日過世，遺留原持有的125萬股與新獲得的2.5萬股，依規定，原先繼承的125萬股屬已納遺產稅財產，可排除課稅，但2.5萬股股利屬小美在世時的新所得，應納入遺產總額，由子女申報課稅。

