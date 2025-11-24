商品標未稅價 最重罰1.5萬
財政部台北國稅局提醒，營業人銷售應稅貨物或勞務時，標價金額必須包含營業稅，不能事後再向消費者加收5%，若違反規定，不但容易引發糾紛，還可能被稅捐機關開罰1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰。
國稅局指出，營業稅法明定，營業人對外標示價格應為「含稅價」，也就是銷售額已加計5%營業稅，若買方是一般消費者（非營業人），業者應以定價金額開立發票；若買方是營業人，則應在發票上分別載明銷售額與稅額。
舉例來說，若甲公司報價裝潢工程10萬元，消費者乙先生同意後要求開立發票，甲公司卻主張「報價未含稅」，要求乙先生再多付5,000元稅金，否則不開發票，這種行為已違反營業稅法規定，也妨礙消費者行使索取發票的權利，稅捐機關已通知該公司限期改正，若未改善，將依法開罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言