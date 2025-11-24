商品標未稅價 最重罰1.5萬

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售應稅貨物或勞務時，標價金額必須包含營業稅，不能事後再向消費者加收5%，若違反規定，不但容易引發糾紛，還可能被稅捐機關開罰1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰。

國稅局指出，營業稅法明定，營業人對外標示價格應為「含稅價」，也就是銷售額已加計5%營業稅，若買方是一般消費者（非營業人），業者應以定價金額開立發票；若買方是營業人，則應在發票上分別載明銷售額與稅額。

舉例來說，若甲公司報價裝潢工程10萬元，消費者乙先生同意後要求開立發票，甲公司卻主張「報價未含稅」，要求乙先生再多付5,000元稅金，否則不開發票，這種行為已違反營業稅法規定，也妨礙消費者行使索取發票的權利，稅捐機關已通知該公司限期改正，若未改善，將依法開罰。