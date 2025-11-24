快訊

為符社會現況…立院法制局：旁系血親禁婚 建議限縮至4親等內

我採購反無人機系統…擬引進以技術 鎖定「接管」大疆無人機

商品標未稅價 最重罰1.5萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售應稅貨物或勞務時，標價金額必須包含營業稅，不能事後再向消費者加收5%，若違反規定，不但容易引發糾紛，還可能被稅捐機關開罰1,500元以上、1.5萬元以下罰鍰。

國稅局指出，營業稅法明定，營業人對外標示價格應為「含稅價」，也就是銷售額已加計5%營業稅，若買方是一般消費者（非營業人），業者應以定價金額開立發票；若買方是營業人，則應在發票上分別載明銷售額與稅額。

舉例來說，若甲公司報價裝潢工程10萬元，消費者乙先生同意後要求開立發票，甲公司卻主張「報價未含稅」，要求乙先生再多付5,000元稅金，否則不開發票，這種行為已違反營業稅法規定，也妨礙消費者行使索取發票的權利，稅捐機關已通知該公司限期改正，若未改善，將依法開罰。

營業稅 消費 國稅局

延伸閱讀

藍要政院提財劃修法試算 綠指財政部願預估

中友百貨：彰化店工程因缺料等延宕 估118年5月完工

轟院版財劃法數字黑箱 許宇甄：陷阱滿滿徒增地方不信任

旅遊新體驗 舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程完工

相關新聞

短時間內連續繼承股票留意三要點 以免漏報挨罰

國稅局提醒，當民眾在短時間內連續繼承股票時，應留意遺產稅申報規定，有三大重點，包含遺產範圍認定、股利歸屬、證明文件等，納...

新聞中的法律／婚前協議 三方面著手

現代人離婚率攀升，財產分配與子女撫養，成為離婚時最常見的爭議，也因此愈來愈多人希望藉由婚前協議，先行規劃財產、生活開銷與...

商品標未稅價 最重罰1.5萬

財政部台北國稅局提醒，營業人銷售應稅貨物或勞務時，標價金額必須包含營業稅，不能事後再向消費者加收5%，若違反規定，不但容...

新聞中的法律／禮券發行 留意合規之道

周年慶、展會季節又來了，不少消費者和企業紛紛購買禮券自用或送禮，而商家也樂於加碼優惠，各類禮券已然成為百貨零售、餐飲、住...

自費醫療漏稅 財部緊盯

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最...

電子發票折讓單 時限內上傳

財政部北區國稅局提醒，今年1月1日起電子發票上傳平台新規上路後，營業人銷售貨物或勞務，於開立電子發票後，遇到合意銷貨退回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。