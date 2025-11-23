快訊

金馬62／觀眾一致最愛這橋段！典禮討論熱度「范爺全包了」

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

原民會114年公益彩券回饋金補助計畫成果展 台中登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
原民會「助力就業‧溫暖福利-114年公益彩券回饋金補助計畫成果展」在台中草悟道登場。原民會提供
原民會「助力就業‧溫暖福利-114年公益彩券回饋金補助計畫成果展」在台中草悟道登場。原民會提供

由原住民族委員會主辦的「助力就業‧溫暖福利-114年公益彩券回饋金補助計畫成果展」，在台中市草悟道盛大登場，活動結合了成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動，展現原民會運用公益彩券回饋金推動原住民族就業與福利服務的豐碩成果。

活動由原民會與多位貴賓共同啟動，象徵著政府與民間攜手合作推動部落發展的決心，現場民眾也一起見證原民會將服務網絡深入偏鄉、擴及各地的努力與成果。

原民會表示，原民會114年獲財政部分配公益彩券回饋金3億8,083萬元，核定補助92件計畫，其中包括59件就業促進與33件福利服務方案。

為因應文化特性，陸續發展出山林嚮導、作物推廣、文物保存、樂舞培力、部落觀光與無人機培訓等多樣貌就業型態；同時也推動假牙補助、身障資材、法律服務與文化照顧等服務。

今年更在花東設置9站部落遊戲屋，讓族語故事、古謠學唱與傳統童玩陪伴孩子成長，展現部落自立的成果。今年已促進2,181位族人投入就業市場，並累計提供39萬3,569人次的福利照護，顯現政策落實的深厚成果。

原民會指出，公益彩券回饋金不僅提供經濟支援，也是族人邁向更好生活的重要力量。透過資源挹注，族人們能在部落發展專長、穩定謀生；而在社福面向，設立關懷據點、推動遠距教育與老幼照護，讓各年齡層的族人都能獲得支持。

原民會期盼透過此次成果展，讓社會各界了解公益彩券回饋金的實際效益，並將持續運用這份資源在最需要的地方，創造更多就業機會與福利措施，為原住民族打造更幸福的生活。

活動結合了成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動。原民會／提供
活動結合了成果特展、市集、手作體驗、樂舞展演與抽獎活動。原民會／提供
114年公益彩券回饋金補助計畫成果展，民眾互動熱絡。原民會提供
114年公益彩券回饋金補助計畫成果展，民眾互動熱絡。原民會提供

彩券

延伸閱讀

卑南族建和部落「神鹿與少女」 娜麓灣樂舞劇團帶領觀者穿越神話

「共榮共好」蔣萬安任內原住民人口成長率達12%

高雄多納黑米季 首度直播推廣祭典文化之美

正名運動25年 西拉雅族慶豐收迎來「平埔原住民」身分

相關新聞

台中大里太平水汙染3年查獲118家次 這家被開罰109萬最高

台中市大里、太平屢傳出有水汙染情形，環保局今表示，這3年總計查獲違反水汙染防治法118家次，處分金額達965萬2550元...

台中取景協拍 電影「我家的事」奪金馬最佳改編劇本

第62屆金馬獎昨日頒獎，由台中市補助及協拍的多部作品勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角等...

彰化交通罰鍰年年超收拜「它」所賜 警方澄清：檢舉沒獎金

彰化縣交通罰鍰預算年年超收，2023年徵收更創下6億元新高，比預算數多出2.2億，被議員批評預算編列不切實，縣警局去年將...

彰化成營建廢棄物非法棄置熱區 地方盼中央訂專法加強跨縣市管理

彰化沿海與偏鄉過去為非法棄置土石方與事業廢棄物的重災區，縣府環保局統計顯示，2021至2024年間裁處案件量分別為73件...

立委楊瓊瓔后里發水果月曆 他清晨5點排隊搶頭香

立委楊瓊瓔今天早上和台中市議員陳本添、邱愛珊、后里鎮安宮主委張純賓等人在鎮安宮分送2026年水果月曆給后里鄉親，600分...

彰化回收量暴增 分日分項上路惹怨「記不清」不如丟回收場

彰化溪州焚化爐去年7月起加強清潔隊垃圾破袋檢查後，一年內垃圾量減少16％，資源回收量同步增加。不過回收物暴增也讓前線清潔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。