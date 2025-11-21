外牆掛廣告 無礙自住稅率

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

不少民眾會將邊間住宅的外牆、面對馬路的女兒牆下緣出租給外人懸掛帆布廣告並收取租金。雲林縣稅務局表示，住宅外側供人繪製或懸掛廣告，只要仍符合其他自住條件，仍可依自用住宅用地稅率核課土增稅、地價稅，不影響適用優稅。

依《土地稅法》規定，自用住宅用地指土地所有權人或其配偶、直系親屬在該地辦理完成戶籍登記，且無出租或供營業用；當出售土地，想申請依自用住宅用地稅率課徵土增稅時，須符合地上建物為土地所有權人、本人或其配偶或直系親屬所有，且在這筆土地上完成戶籍登記；土地在出售前一年內沒營業或出租使用等。

有民眾擔憂外牆廣告影響土增稅適用自住稅率，雲林縣稅務局解釋，土地所有權人將其房屋外側壁面供他人繪製廣告或懸掛廣告招牌或屋頂搭建廣告鐵架等收取租金，依財政部解釋令，只要要件符合土地稅法其餘自住規定，用地仍可依照自用住宅用地稅率核課土增稅。

廣告 自用住宅 土增稅

相關新聞

勞工病假權入法 明年上路 違規最重罰100萬元

勞動部昨（20）日表示，經廣納各界意見，規劃從四面向保障勞工請病假權益，其中將於「勞工請假規則」明訂，一年內病假未超過十...

夫妻互贈房屋 須繳契稅

桃園市稅務局表示，雖然配偶間互贈房地免徵贈與稅，贈與土地也可申請免課土增稅，但若贈與標的是「房屋」，仍需繳納契稅，稅率為...

央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條

央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...

撥補勞保入法 政院20日拍板

行政院今（20）日將討論、通過《勞工保險條例》修正草案，擬將撥補勞保入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞...

貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

裕隆昨（19）日舉行法說會，副總經理李建輝指出，今年汽車市場受到政策因素影響，前十月車市較去年同期衰退12%...

