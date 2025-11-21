夫妻互贈房屋 須繳契稅
桃園市稅務局表示，雖然配偶間互贈房地免徵贈與稅，贈與土地也可申請免課土增稅，但若贈與標的是「房屋」，仍需繳納契稅，稅率為契價的6%。
稅務局指出，依《遺產及贈與稅法》規定，配偶間贈與房地不計入贈與總額，因此免徵贈與稅；依《土地稅法》規定，土地贈與時可申請不課徵土增稅。
不過，《契稅條例》則明定，房屋不論是買賣、交換、贈與或分割等取得所有權的方式，都必須繳契稅，並沒有「夫妻互贈免稅」的特例。
舉例來說，若丈夫將名下房屋贈與太太，這筆移轉不用繳贈與稅，也不涉及土增稅，但太太仍須在受贈時，依照房屋契價計算6%的契稅並完成申報。
稅務局提醒，契稅有明確申報時限，夫妻間房屋贈與，必須在書立贈與契約之日起30日內辦理申報，若逾期，每超過三天就會加徵應納稅額1%的怠報金，最高不得超過1.5萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言