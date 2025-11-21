夫妻互贈房屋 須繳契稅

桃園市稅務局表示，雖然配偶間互贈房地免徵贈與稅，贈與土地也可申請免課土增稅，但若贈與標的是「房屋」，仍需繳納契稅，稅率為契價的6%。

稅務局指出，依《遺產及贈與稅法》規定，配偶間贈與房地不計入贈與總額，因此免徵贈與稅；依《土地稅法》規定，土地贈與時可申請不課徵土增稅。

不過，《契稅條例》則明定，房屋不論是買賣、交換、贈與或分割等取得所有權的方式，都必須繳契稅，並沒有「夫妻互贈免稅」的特例。

舉例來說，若丈夫將名下房屋贈與太太，這筆移轉不用繳贈與稅，也不涉及土增稅，但太太仍須在受贈時，依照房屋契價計算6%的契稅並完成申報。

稅務局提醒，契稅有明確申報時限，夫妻間房屋贈與，必須在書立贈與契約之日起30日內辦理申報，若逾期，每超過三天就會加徵應納稅額1%的怠報金，最高不得超過1.5萬元。