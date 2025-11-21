快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

夫妻互贈房屋 須繳契稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

桃園市稅務局表示，雖然配偶間互贈房地免徵贈與稅，贈與土地也可申請免課土增稅，但若贈與標的是「房屋」，仍需繳納契稅，稅率為契價的6%。

稅務局指出，依《遺產及贈與稅法》規定，配偶間贈與房地不計入贈與總額，因此免徵贈與稅；依《土地稅法》規定，土地贈與時可申請不課徵土增稅。

不過，《契稅條例》則明定，房屋不論是買賣、交換、贈與或分割等取得所有權的方式，都必須繳契稅，並沒有「夫妻互贈免稅」的特例。

舉例來說，若丈夫將名下房屋贈與太太，這筆移轉不用繳贈與稅，也不涉及土增稅，但太太仍須在受贈時，依照房屋契價計算6%的契稅並完成申報。

稅務局提醒，契稅有明確申報時限，夫妻間房屋贈與，必須在書立贈與契約之日起30日內辦理申報，若逾期，每超過三天就會加徵應納稅額1%的怠報金，最高不得超過1.5萬元。

贈與稅 土增稅 遺產

延伸閱讀

林姿妙貪汙案二審開庭！這5人不認罪堅持清白 「他」控廉政官不正訊問

屏東獅子鄉野溪種西瓜 部落蒼蠅滿天飛…總質詢移師鄉公所召開

新壽提出「1要求」遭北市府駁回 李四川：這地一定給輝達

農地「分兩次」贈與長子要課稅、父不服提訴願遭駁回 財政部解釋為何無違憲

相關新聞

勞工病假權入法 明年上路 違規最重罰100萬元

勞動部昨（20）日表示，經廣納各界意見，規劃從四面向保障勞工請病假權益，其中將於「勞工請假規則」明訂，一年內病假未超過十...

夫妻互贈房屋 須繳契稅

桃園市稅務局表示，雖然配偶間互贈房地免徵贈與稅，贈與土地也可申請免課土增稅，但若贈與標的是「房屋」，仍需繳納契稅，稅率為...

外牆掛廣告 無礙自住稅率

不少民眾會將邊間住宅的外牆、面對馬路的女兒牆下緣出租給外人懸掛帆布廣告並收取租金。雲林縣稅務局表示，住宅外側供人繪製或懸...

央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條

央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家...

撥補勞保入法 政院20日拍板

行政院今（20）日將討論、通過《勞工保險條例》修正草案，擬將撥補勞保入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞...

貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

裕隆昨（19）日舉行法說會，副總經理李建輝指出，今年汽車市場受到政策因素影響，前十月車市較去年同期衰退12%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。