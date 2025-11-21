勞工病假權入法 明年上路 違規最重罰100萬元

勞動部昨（20）日表示，經廣納各界意見，規劃從四面向保障勞工請病假權益，其中將於「勞工請假規則」明訂，一年內病假未超過十天，雇主不能對勞工做不利處分。若雇主違規，最重可罰100萬元。新規擬於明年元旦上路。

近來勞工病假權議題受到關注，勞動部長洪申翰昨日表示，經召集勞、雇團體和相關專家學者諮詢後，將於勞工請假規則明定、保障病假權，若雇主沒有遵守，就會被罰。

勞動部指出，日前召開「研議保障勞工病假權會議」，聆聽各界對於病假權保障制度建議，參考各界建言，納入勞動部研修的「勞工請假規則」及相關函令，規劃從四大面向保障勞工病假權。第一，明定勞工請病假未超過十日，雇主不得為不利處分。第二，考量勞工舉證困難，當面臨勞工主張遭受不利處分時，雇主應負舉證責任。

第三，雇主考核時，應以勞工工作能力、工作態度及實際績效等綜合考量，不可僅以請普通傷病假日數作為考量。

第四，全勤獎金應訂於工作規則、團體協約或勞動契約，讓勞工明確知悉。雇主扣除全勤獎金應合理且符合比例原則，如有因請病假扣除全勤獎金，不可對未足月請病假有全數不予發給情形，避免造成勞工因恐懼而不敢請病假。

勞動部表示，勞工請假規則修正條文已在法制作業階段，預計明年元旦上路，未來雇主若違反相關規定，依據《勞動基準法》，可罰2萬元至100萬元。

先前發生空服員抱病服勤、不幸離世案件，引發社會關注。勞動部表示，在聆聽民眾、工會及勞工聲音，發現確實有勞工會帶病上班或不敢請病假情形，勞動部願意正視這個現象，努力改變存在部分企業管理制度或組織文化對於請病假不友善情形。

勞動部指出，自事件發生後，已立即邀集國籍航空業者、交通部民航局及地方勞工行政主管機關召開會議，要求公司立即改善且不得將病假納入勤惰考核，並檢討勞工病假權保障。