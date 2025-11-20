央行打房買氣急凍 專家指「市場現10亂象」：房地產景氣大蕭條

央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市進入急凍期，富比士網路科技執行長陳高超表示，市場因政策更迭出現十大亂象，造成10萬家房地產上下游景氣大蕭條。

根據內政部統計，今年前三季全國買賣移轉棟數194,976棟，年減28.1%，探2017年以來新低，另根據財政部統計，今年前八月房地合一稅345億元，年減21%，雙雙出現財政缺口與產業蕭條市況。

陳高超表示，央行實施第七波選擇性信用管制後，許多購屋人在政策溯及既往追殺之下，出現換約甚至違約等十大亂象。

第一，限貸令排除已購屋者：事實上相反，已簽約者被告知申貸不到款，反而被要求補足現金。

第二，已有第一戶：簽切結延長18個月，但房市急凍賣不出，第二戶限縮貸款反而要補足現金。

第三，商業銀行管控：央行將都更危老貸款計入〈不動產集中度〉額度管控，所以〈水龍頭〉並沒有大開。

第四，溯及既往：房地合一稅與2023年7月地政三法（平均地權）之後，使轉售兩難。

第五，高價住宅〈無妄之災〉：雙北以外4千萬元房屋限縮貸款，過去4千萬元以下房屋，因房價上漲反而被列入高價住宅限縮。

第六，貸款30%條款：根據內政部「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」， 不可歸責於雙方致貸款不足差額在30%以內者，買方得分期清償，差額超過30%者，買賣雙方可解除契約，且賣方不得收取違約金，但實際上購屋人仍弱勢，引發諸多糾紛。

第七，54.3萬戶交屋潮糾紛：截至2025年上半年全國新成屋完工遽增，消費者權益誰把關？

第八，5%交屋款：最後5%交屋款被催繳，是否考慮換約〈轉人頭〉違約或賠售？

第九，建商倒閉：慶群開發、太極建設、鉅泓建設、高田營造，購屋人成立自救會自保?

第十，回補現金：訂簽之後申報實價登錄，再回補現金。

陳高超表示，隨著限貸令糾紛四起，除消費者莫衷一是，一向有經濟火車頭工業之稱的房地產稅收，也大幅銳減。根據財政部統計2024年全國房地產為首的地價稅、土增稅、房屋稅、房地合一稅、契稅，總計高達4,009億元，不僅凌駕股市證券交易稅，更占整個中央政府總稅收3兆7,619億元的10.65％，顯示限貸令不僅造成市場交易紊亂，更讓十萬家房地產上下游景氣大蕭條。