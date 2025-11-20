撥補勞保入法 政院20日拍板
行政院今（20）日將討論、通過《勞工保險條例》修正草案，擬將撥補勞保入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞保財務。
但草案並未明定每年撥補金額，而是依政府財政及勞保財務狀況，每年編列預算撥補。
多位朝野立委已提案將撥補勞保入法，日前已於立法院衛環委員會討論，當時勞動部長洪申翰已表態，認同撥補勞保入法，但為符合財政紀律法規範，不能明定撥補金額。
行政院昨晚臨時更新議程，將於今日院會提出政院版勞保條例第66條、第69條修正草案，將政府撥補金額納入勞保基金來源之一，並依財政狀況每年編列預算。
同時修法明定，勞保財務由中央政府負最後支付責任，未來修正條文施行後，中央主管機關應至少每三年檢討勞保財務。
另外今日行政院會也將討論、通過政院版財劃法修正草案，並由行政院長卓榮泰說明。這也是近一年財劃法爭議以來，政院首次端出版本。據了解，政院會將分配指標細緻化，另外也因財源下放，將檢討事權劃分。
據了解，立法院14日修正的財劃法三讀條文，已於18日送抵行政院，若政院選擇覆議，最晚須在27日前提出，或採釋憲或不副署等手段。
中央挹注地方財源分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫性補助；立院去年三讀修正財劃法，中央須額外釋出4,165億元統籌稅款給地方，立院日前再修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年、計畫型補助款不得低於過去十年同財力級次縣市平均。卓揆對此表示窒礙難行，並將於20日提出院版草案。
