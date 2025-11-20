貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

裕隆（2201）昨（19）日舉行法說會，副總經理李建輝指出，今年汽車市場受到政策因素影響，前十月車市較去年同期衰退12%，在貨物稅減徵政策實施後，10月單月領牌已較去年同期成長4%，有初步回溫的跡象，今年全年預期在業界的努力下，可望維持40萬台。

對於貨物稅減徵政策的實施效益，目前仍在觀望中，視貨物稅減徵效益是否能夠延續到第4季或是明年初。至於明年全年車市的預估，則因進口車關稅調降的不確定因素尚未定案難以預估，必須待關稅案明確之後才能推估。

李建輝強調，裕隆以整車製造為根基，能源事業作為成長動能，後續將積極運用海外據點與通路進行儲能通路與銷售，把握能源轉型市場，期待外銷市場成為能源事業的成長來源。

裕隆法說會重點

今年5月川普對等關稅案引發關稅調降與貨物稅減徵的議題，造成車市緩購，整體車市影響最嚴重時，甚至較去年同期衰退20%。裕隆公司除了啟動最適化的生產體制外，並持續推出新產品，包括MG的G50生產產線與塗裝線的優化等，此外裕隆能源事業在儲能電池之外並擴充動力電池，建構裕隆的儲能動力系統本土化供應能力，10月1日第一座充儲合一的商業模式上，為充電業帶來較高的效益。

至於裕隆旗下納智捷品牌擬出售鴻華先進的進展，裕隆表示，與合作夥伴的業務推動都照既定計畫進行、穩健推動中，外界傳聞若未經確認公司無法評論，有新的訊息公司會正式對外公告。

2024年納智捷n7上市加上進口車特斯拉等純電車，今年純電車占整體車市大約是12%到13%，比起去年的8%已有成長，但相對於大陸電動車占整體市場的比重仍低，還有許多努力的空間。至於鴻華先進委託裕隆汽車生產的n5，目前仍在緊鑼密鼓籌畫中，相關進度將由鴻華先進和納智捷後續說明。