民間投資金額近900億元 高雄市預約今年招商王

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部統計，今年截至11月14日，在各機關共同努力推動下，民參案件簽約113件，民投金額1,442億元，其中依促進民間參與公共建設法辦理共有52件，簽約金額197億元。從各縣市來看，高雄市政府以12件、總簽約金額896億元，預約招商王位置。

財政部促參司預估今年民間投資將上看2,000億、近15年來第2高。促參司表示，在簽約促參案件中以環境污染防治設施類別的「高雄市AI智能高效焚化爐BOT案」民投金額最高，約為165億元，其他類別例如交通建設、農業及資源循環再利用設施及社會福利設施等亦有成功簽約案件，各機關亦持續努力朝成功簽約邁進。

同時，為表揚優良促參案件，財政部28日將舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，促參司表示，今年金擘獎共有23件報名參獎，經過嚴謹的審查及實地查核，選出政府團隊獎優等獎3件，民間團隊獎特優獎1件及優等獎6件，還有1件公益獎及1件雙語標竿獎等附加獎。

促參司指出，今年得獎案件包括環境污染防治設施、交通、科技、運動、文教及觀光等多項公共建設均各具特色，如「桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案」由昇恒昌股份有限公司以創新設計優化國際旅客候機空間；「國道3號清水服務區增改修建營運移轉案」由交通部高速公路局透過「激勵式變動權利金」機制，鼓勵統一超商股份有限公司以用路人需求進行硬體升級，打造煥然一新的服務區體驗；「臺北市南港生技產業聚落開發計畫（忠孝營區原址暨西側市有地）BOT案」由臺北市政府產業發展局與世康開發股份有限公司共同規劃設置生技園區，成功推動全國首件聚焦生技醫藥產業之BOT計畫；桃園市政府辦理「桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案」透過厭氧消化與熱處理技術，提升廚餘等廢棄物處理量能及發電效率。

生技產業 BOT 財政部
