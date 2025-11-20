快訊

約定利息太低 將調整補稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部南區國稅局提醒，公司將資金借給股東或他人，卻未收取利息或約定利息偏低時，依《所得稅法》規定，國稅局會依資金貸與期間所屬年度1月1日臺灣銀行基準利率，直接核定調增利息收入並補稅。

南區國稅局舉例，甲公司2023年營所稅結算申報資產負債表列載其他應收款3,000萬元，經查發現，這筆款項是甲公司借給同業乙公司的短期融通資金，雙方以書面約定年息1％利率收取利息，因約定利息顯然偏低，應依所得稅法規定，以資金貸與期間2023年1月1日臺銀基準利率（年息2.867％）核定調增利息收入。

為保障公司股東及債權人權益，公司法規定公司間需有業務往來或短期融通資金必要者，才可將資金借給股東或任何他人，且未收取利息或約定利息偏低，除預支職工薪資者，應依規定設算公司利息收入並課稅。

股東 國稅局 所得稅
