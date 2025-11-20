快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

投資海外金融商品所得 要稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部台北國稅局表示，民眾投資海外金融商品收益，應記得申報海外所得，在所得當年度申報最低稅負。國稅局表示，過去常有民眾誤以為，查調所得中並未提供相關資料，就不用申報，但這部分屬於應主動申報範圍。

依規定，納稅人申報所得稅時，若有海外所得，且各項海外所得全年合計超過新台幣100萬元，且個人基本所得額合計超過750萬元，就須依規定報繳最低稅負。

台北國稅局舉例，部分投資人投資境外結構型商品，若產生所得，應於「給付日」所屬年度，全數計入個人最低稅負課稅。

國稅局解釋，「境外結構型商品」是指在中華民國境外發行，以固定收益商品結合連結股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件或其他利益等衍生性金融商品，且以債券方式發行，個人投資相關商品取得海外所得，屬於《所得基本稅額條例》規定的課稅範圍，應申報最低稅負。

舉例來說，陳先生（化名）透過A證券公司購買境外結構型商品，其2023年取得該結構型商品分配的海外利息所得750萬餘元，但陳先生2023年綜所稅結算申報中，並未將這筆海外利息所得列入最低稅負制申報，經國稅局查獲後，補稅16萬元，並依法裁處罰鍰。

國稅局提醒，海外所得並不會自動顯示在國稅局提供的「所得與扣除額資料清單」中，這部分屬納稅人自行掌握的資訊，每年結算申報期間，不少民眾下載憑證資料時，因為清單上沒有海外所得，便心存僥倖未申報，甚至有人刻意隱匿，認為查不到就沒事，但一旦遭查獲，不僅要補稅，還會被處罰。

國稅局呼籲，民眾持有境外結構型商品，務必注意如有相關所得，應依規定計算及申報最低稅負，以免遭稽徵機關補稅並處罰。

商品 國稅局
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報公布在即 牽動市值波動恐達3200億美元

消費者權益報導獎經濟日報獲得佳作

法定遲延利息 免營業稅

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

相關新聞

撥補勞保入法 政院20日拍板

行政院今（20）日將討論、通過《勞工保險條例》修正草案，擬將撥補勞保入法，並明定中央政府負最終給付責任，未來每三年檢討勞...

貨物稅減徵效應 10月銷量增4% 裕隆：今年車市40萬輛有撐

裕隆昨（19）日舉行法說會，副總經理李建輝指出，今年汽車市場受到政策因素影響，前十月車市較去年同期衰退12%...

賣繼承屋「額外負擔」可減稅 須檢視四大條件是否符合

財政部台北國稅局表示，個人繼承不動產，若併同繼承所遺留的房貸餘額，在將這筆房地出售時，貸款餘額超過繼承時的房地現值、且確...

約定利息太低 將調整補稅

財政部南區國稅局提醒，公司將資金借給股東或他人，卻未收取利息或約定利息偏低時，依《所得稅法》規定，國稅局會依資金貸與期間...

投資海外金融商品所得 要稅

財政部台北國稅局表示，民眾投資海外金融商品收益，應記得申報海外所得，在所得當年度申報最低稅負。國稅局表示，過去常有民眾誤...

公司資金貸與利息偏低 國稅局將直接核定調增課稅

公司將資金借貸給股東或他人，卻未收取利息或約定利息偏低時，財政部南區國稅局提醒，依照所得稅法規定，國稅局會依資金貸與期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。