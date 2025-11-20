投資海外金融商品所得 要稅
財政部台北國稅局表示，民眾投資海外金融商品收益，應記得申報海外所得，在所得當年度申報最低稅負。國稅局表示，過去常有民眾誤以為，查調所得中並未提供相關資料，就不用申報，但這部分屬於應主動申報範圍。
依規定，納稅人申報所得稅時，若有海外所得，且各項海外所得全年合計超過新台幣100萬元，且個人基本所得額合計超過750萬元，就須依規定報繳最低稅負。
台北國稅局舉例，部分投資人投資境外結構型商品，若產生所得，應於「給付日」所屬年度，全數計入個人最低稅負課稅。
國稅局解釋，「境外結構型商品」是指在中華民國境外發行，以固定收益商品結合連結股權、利率、匯率、指數、商品、信用事件或其他利益等衍生性金融商品，且以債券方式發行，個人投資相關商品取得海外所得，屬於《所得基本稅額條例》規定的課稅範圍，應申報最低稅負。
舉例來說，陳先生（化名）透過A證券公司購買境外結構型商品，其2023年取得該結構型商品分配的海外利息所得750萬餘元，但陳先生2023年綜所稅結算申報中，並未將這筆海外利息所得列入最低稅負制申報，經國稅局查獲後，補稅16萬元，並依法裁處罰鍰。
國稅局提醒，海外所得並不會自動顯示在國稅局提供的「所得與扣除額資料清單」中，這部分屬納稅人自行掌握的資訊，每年結算申報期間，不少民眾下載憑證資料時，因為清單上沒有海外所得，便心存僥倖未申報，甚至有人刻意隱匿，認為查不到就沒事，但一旦遭查獲，不僅要補稅，還會被處罰。
國稅局呼籲，民眾持有境外結構型商品，務必注意如有相關所得，應依規定計算及申報最低稅負，以免遭稽徵機關補稅並處罰。
