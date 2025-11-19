公司資金貸與利息偏低 國稅局將直接核定調增課稅

公司將資金借貸給股東或他人，卻未收取利息或約定利息偏低時，財政部南區國稅局提醒，依照所得稅法規定，國稅局會依資金貸與期間所屬年度1月1日臺灣銀行的基準利率，直接核定調增利息收入。

南區國稅局查核時發現，甲公司（化名）112年度營利事業所得稅結算申報之資產負債表列載其他應收款3,000萬元，經查發現，這筆款項是甲公司貸與同業乙公司的短期融通資金，雙方以書面約定年息1％利率收取利息，因該約定利息顯有偏低情事，應依所得稅法規定，以資金貸與期間2023年1月1日臺灣銀行之基準利率（年息2.867％）核定調增利息收入。

為保障公司股東及債權人的權益，公司法規定公司間需有業務往來或短期融通資金的必要者，才可以將資金貸與股東或任何他人，且未收取利息或約定利息偏低，除了預支職工薪資者，應依所得稅法規定，依照資金貸與期間所屬年度1月1日臺灣銀行之基準利率計算公司利息收入課稅。

南區國稅局特別提醒，國稅局在調整利息收入課稅時，並不會參照資金貸與時雙方約定的利息，調整之後，增加的利息收入課稅將由貸與公司負責，因此提醒企業資金貸與股東或他人，應留意計收利息合理性，以免因有偏低情事而調增利息收入補稅情形。