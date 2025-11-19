危老重建優稅 最長12年

老屋重建別錯過減稅優惠，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）規定，只要符合重建條件，重建期間土地可免徵地價稅，完工後地價稅與房屋稅還能減半徵收，最長可享有長達12年的減稅期。

台中稅務局說明，租稅優惠是為了減輕民眾重建老屋負擔、加速改善老舊建築安全。

凡經核准的危老重建計畫，在施工期間因土地無法使用，可免徵地價稅；重建完成並取得使用執照後，地價稅與房屋稅減半徵收兩年。若原屋主為自然人且持續持有新屋兩年內未移轉，還能再享房屋稅減半十年，合計減稅最長12年。

不過申請減稅並非自動生效。稅務局提醒，起造人應先向地方都發局申請認定「重建期間土地無法使用」，待核定並通報稅務局後，才會啟動減稅審核，若符合資格，地價稅自開工年度起即可免徵；完工後仍須備妥使用執照、減稅申請書與相關文件，再向稅務局所屬分局提出地價稅與房屋稅減半申請。