聽新聞
0:00 / 0:00
危老重建優稅 最長12年
老屋重建別錯過減稅優惠，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）規定，只要符合重建條件，重建期間土地可免徵地價稅，完工後地價稅與房屋稅還能減半徵收，最長可享有長達12年的減稅期。
台中稅務局說明，租稅優惠是為了減輕民眾重建老屋負擔、加速改善老舊建築安全。
凡經核准的危老重建計畫，在施工期間因土地無法使用，可免徵地價稅；重建完成並取得使用執照後，地價稅與房屋稅減半徵收兩年。若原屋主為自然人且持續持有新屋兩年內未移轉，還能再享房屋稅減半十年，合計減稅最長12年。
不過申請減稅並非自動生效。稅務局提醒，起造人應先向地方都發局申請認定「重建期間土地無法使用」，待核定並通報稅務局後，才會啟動減稅審核，若符合資格，地價稅自開工年度起即可免徵；完工後仍須備妥使用執照、減稅申請書與相關文件，再向稅務局所屬分局提出地價稅與房屋稅減半申請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言