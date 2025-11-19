聽新聞
危老重建優稅 最長12年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

老屋重建別錯過減稅優惠，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）規定，只要符合重建條件，重建期間土地可免徵地價稅，完工後地價稅與房屋稅還能減半徵收，最長可享有長達12年的減稅期。

台中稅務局說明，租稅優惠是為了減輕民眾重建老屋負擔、加速改善老舊建築安全。

凡經核准的危老重建計畫，在施工期間因土地無法使用，可免徵地價稅；重建完成並取得使用執照後，地價稅與房屋稅減半徵收兩年。若原屋主為自然人且持續持有新屋兩年內未移轉，還能再享房屋稅減半十年，合計減稅最長12年。

不過申請減稅並非自動生效。稅務局提醒，起造人應先向地方都發局申請認定「重建期間土地無法使用」，待核定並通報稅務局後，才會啟動減稅審核，若符合資格，地價稅自開工年度起即可免徵；完工後仍須備妥使用執照、減稅申請書與相關文件，再向稅務局所屬分局提出地價稅與房屋稅減半申請。

川普幫大企業、超級富豪減稅千億 挨批逾越法律權限

竹市東大路地層下陷居民撤離安置 受災戶可減免房屋稅

繼承房產 優稅須重新申請

經營家庭副業 有條件適用

欠稅以房地擔保 計價有眉角 採時價認定須提出證明

財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估...

法定遲延利息 免營業稅

財政部南區國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的違約金，依規定應開立統一發票，報繳營業稅；若是因買方遲延支付貨款，基於...

裁罰核定前補繳稅 可減罰

財政部關務署昨（18）日表示，廠商若虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證...

80歲母弒癱兒判2年6月...法官罕見建議「總統特赦」：人道困境誰來救？

80歲老母弒癱兒的法律人道困境，老母該何去何從？ 台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。法院判處有期徒刑2年6月（殺人罪法定刑最低十年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半），並罕見地主動建議總統特赦，為這起案件劃下一個充滿人道關懷的註腳。

前1％扛了全國一半所得稅 賴正鎰：政府不能光靠名嘴做政策

全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，去年全國賦稅收入達3.7兆元，創下歷史新高，其中繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約九成...

