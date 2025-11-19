裁罰核定前補繳稅 可減罰

財政部關務署昨（18）日表示，廠商若虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證等違法行為，在海關裁罰處分核定前，廠商已補繳稅款或同意以足額保證金抵繳，可減輕裁罰倍數。

關務署舉例，甲廠商因虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款1,000萬元，依緝私案件裁罰金額或倍數參考表，應處所漏進口稅額三倍之罰鍰3,000萬元，但甲廠商在裁罰處分核定前，已補繳逃漏稅款或同意以足額保證金抵繳，符合裁倍表所列減罰要件，依法可處所漏進口稅額2.5倍之罰鍰2,500萬元。

關務署說明，貨物在放行前申請退運出口經海關核准或以書面聲明放棄之情形，亦可適用減輕裁罰倍數 。經統計自2023年起至2025年10月止，約有近六成案件適用減輕裁罰倍數規定。