聽新聞
0:00 / 0:00

裁罰核定前補繳稅 可減罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部關務署昨（18）日表示，廠商若虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證等違法行為，在海關裁罰處分核定前，廠商已補繳稅款或同意以足額保證金抵繳，可減輕裁罰倍數。

關務署舉例，甲廠商因虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款1,000萬元，依緝私案件裁罰金額或倍數參考表，應處所漏進口稅額三倍之罰鍰3,000萬元，但甲廠商在裁罰處分核定前，已補繳逃漏稅款或同意以足額保證金抵繳，符合裁倍表所列減罰要件，依法可處所漏進口稅額2.5倍之罰鍰2,500萬元。

關務署說明，貨物在放行前申請退運出口經海關核准或以書面聲明放棄之情形，亦可適用減輕裁罰倍數 。經統計自2023年起至2025年10月止，約有近六成案件適用減輕裁罰倍數規定。

稅款 海關 逃漏稅
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

行政院明公布院版財劃法 今邀集地方主計人員開會「只給一張A4紙」

反對財政部版財劃法 竹市府：獲配財源大減、衝擊施政

天價「鞋墊」！男子褲藏+腳踩3.1萬美金闖海關 在羅湖口岸被當場抓包

政院版財劃法統籌稅款分配指標曝光 財政部曝「3縣市」有意見

相關新聞

欠稅以房地擔保 計價有眉角 採時價認定須提出證明

財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估...

法定遲延利息 免營業稅

財政部南區國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的違約金，依規定應開立統一發票，報繳營業稅；若是因買方遲延支付貨款，基於...

裁罰核定前補繳稅 可減罰

財政部關務署昨（18）日表示，廠商若虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證...

危老重建優稅 最長12年

老屋重建別錯過減稅優惠，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）規定，只要符合重建條件，重建期間土地可免徵地價...

80歲母弒癱兒判2年6月...法官罕見建議「總統特赦」：人道困境誰來救？

80歲老母弒癱兒的法律人道困境，老母該何去何從？ 台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。法院判處有期徒刑2年6月（殺人罪法定刑最低十年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半），並罕見地主動建議總統特赦，為這起案件劃下一個充滿人道關懷的註腳。

前1％扛了全國一半所得稅 賴正鎰：政府不能光靠名嘴做政策

全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，去年全國賦稅收入達3.7兆元，創下歷史新高，其中繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約九成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。