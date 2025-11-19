法定遲延利息 免營業稅

財政部南區國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的違約金，依規定應開立統一發票，報繳營業稅；若是因買方遲延支付貨款，基於雙方約定或經訴訟、非訟程序，依民法規定收取的法定遲延利息，就非屬營業稅課稅範圍。

違約金、遲延利息雖然都是從交易對象取得的款項，但在營業稅規定上，兩者並不相同。

營業稅法規定，銷售額指的是營業人銷售貨物或勞務所收取的「全部代價」，包括營業人在貨物或勞務的價格額外收取的一切費用。至於法定遲延利息，是在民法上，債權人因債務人遲延支付金錢致生損害之賠償。

南區國稅局解釋，由於買賣雙方約定交易價格時，無法預知買受人是否會遲延支付貨款，因此法定遲延利息並非事前可計入貨款對價的範圍，不屬於營業稅法的銷售額，免開立發票，但如果有涉及租稅規避情事者，仍應依個案情形依法辦理。

例如，甲公司出售一台機器9,000萬元給乙公司，乙公司因故延遲給付貨款，依雙方合約，乙公司須支付違約金100萬元與延遲利息1萬元，則甲公司應開立銷售機器9,000萬元與違約金100萬元的統一發票；至於延遲利息1萬元非屬營業稅課稅範圍，不須開立統一發票。

值得注意的是，財政部過去針對遲延利息營業稅問題發布的解釋令中設有但書，若有刻意藉由延遲利息規避租稅，國稅局仍會依據實際狀況個案論處，舉例來說，像是刻意壓低貨款、約定高利率，若查明有逃漏稅狀況，國稅局仍會依法核處。