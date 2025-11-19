欠稅以房地擔保 計價有眉角 採時價認定須提出證明

財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估算，但若可提供證明，也可以時價來估算，不過，時價資料來源必須公允客觀，例如估價師估價、銀行貸款評定價格等。

納稅人欠稅達一定金額，可能會遭到限制出境，要解除限制有兩種方法，除趕緊繳清全部欠稅外，也可提供第三人財產作為擔保，但擔保品價值計算有一定規定，國稅局有其標準，並不會照單全收。

北區國稅局指出，欠稅人向稽徵機關提供相當擔保，申請解除保全措施時，若依規定提供易於變價、無產權糾紛且能足額清償的土地或已辦妥建物所有權登記的房屋，土地及房屋原則上各按其公告現值加二成估算。

但若能提出證明，也可按時價估算，依「稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法」規定，公允客觀的土地或房屋時價資料，包括：報章雜誌所載市場價格、各縣市同業間帳載房地加權平均售價、不動產估價師估價資料、銀行貸款評定房地價格、大型仲介公司買賣資料扣除佣金加成估算售價、法院拍賣或國產署等出售公有房地價格等。

若同時有多項時價資料，可以其平均數為時價。若土地或房屋經設定他項權利，則應扣除該權利的價值或擔保債權額。

舉例來說，陳先生（化名）欠繳應納稅捐及罰鍰共1,900餘萬元，名下財產經國稅局通知有關機關，不可移轉或設定其他權利，移送強制執行後，陸續遭行政執行分署拍賣，國稅局報請財政部函請移民署限制陳先生出境，陳先生即主動向行政執行分署申請分期繳納，並由第三人賴小姐（化名）提供A房屋及坐落基地擔保欠稅。

期間，陳先生除定期繳納稅款，並積極提供A房地時價資料，經審認該擔保品計值已足額保全稅捐，同意塗銷陳先生名下財產禁止處分登記及解除出境限制。

國稅局提醒，納稅人滯欠稅捐，除名下財產可能遭禁止處分外，也可能遭限制出境，如需移轉該財產，或有出國需求，可提供相當於欠稅金額的第三人財產作為擔保，申請塗銷禁止處分登記或解除出境限制。