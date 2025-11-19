聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅以房地擔保 計價有眉角 採時價認定須提出證明

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估算，但若可提供證明，也可以時價來估算，不過，時價資料來源必須公允客觀，例如估價師估價、銀行貸款評定價格等。。記者游智文／攝影
財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估算，但若可提供證明，也可以時價來估算，不過，時價資料來源必須公允客觀，例如估價師估價、銀行貸款評定價格等。。記者游智文／攝影

財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估算，但若可提供證明，也可以時價來估算，不過，時價資料來源必須公允客觀，例如估價師估價、銀行貸款評定價格等。

納稅人欠稅達一定金額，可能會遭到限制出境，要解除限制有兩種方法，除趕緊繳清全部欠稅外，也可提供第三人財產作為擔保，但擔保品價值計算有一定規定，國稅局有其標準，並不會照單全收。

北區國稅局指出，欠稅人向稽徵機關提供相當擔保，申請解除保全措施時，若依規定提供易於變價、無產權糾紛且能足額清償的土地或已辦妥建物所有權登記的房屋，土地及房屋原則上各按其公告現值加二成估算。

但若能提出證明，也可按時價估算，依「稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法」規定，公允客觀的土地或房屋時價資料，包括：報章雜誌所載市場價格、各縣市同業間帳載房地加權平均售價、不動產估價師估價資料、銀行貸款評定房地價格、大型仲介公司買賣資料扣除佣金加成估算售價、法院拍賣或國產署等出售公有房地價格等。

若同時有多項時價資料，可以其平均數為時價。若土地或房屋經設定他項權利，則應扣除該權利的價值或擔保債權額。

舉例來說，陳先生（化名）欠繳應納稅捐及罰鍰共1,900餘萬元，名下財產經國稅局通知有關機關，不可移轉或設定其他權利，移送強制執行後，陸續遭行政執行分署拍賣，國稅局報請財政部函請移民署限制陳先生出境，陳先生即主動向行政執行分署申請分期繳納，並由第三人賴小姐（化名）提供A房屋及坐落基地擔保欠稅。

期間，陳先生除定期繳納稅款，並積極提供A房地時價資料，經審認該擔保品計值已足額保全稅捐，同意塗銷陳先生名下財產禁止處分登記及解除出境限制。

國稅局提醒，納稅人滯欠稅捐，除名下財產可能遭禁止處分外，也可能遭限制出境，如需移轉該財產，或有出國需求，可提供相當於欠稅金額的第三人財產作為擔保，申請塗銷禁止處分登記或解除出境限制。

國稅局 保全 財政部
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

竹市府6.2億購入世紀鑫城辦公空間 議員質疑成本過高

台銀有意收回土地？桃園客運調度站傳將移至國2附近 民眾憂更塞

張捷「二度就業」近況曝！一周考取不動產證照　夏如芝驕傲曝備考秘辛

T17 18案土地爭議 新壽：以北市府說法為主，未有開董事會規畫

相關新聞

欠稅以房地擔保 計價有眉角 採時價認定須提出證明

財政部北區國稅局表示，民眾欠稅時，若要以第三人不動產作為擔保，在認定不動產價值時，原則上房屋、土地各按照公告現值加二成估...

法定遲延利息 免營業稅

財政部南區國稅局表示，營業人因銷售貨物或勞務取得的違約金，依規定應開立統一發票，報繳營業稅；若是因買方遲延支付貨款，基於...

裁罰核定前補繳稅 可減罰

財政部關務署昨（18）日表示，廠商若虛報進口貨物名稱、數量 、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證...

危老重建優稅 最長12年

老屋重建別錯過減稅優惠，依《都市危險及老舊建築物加速重建條例》（危老條例）規定，只要符合重建條件，重建期間土地可免徵地價...

80歲母弒癱兒判2年6月...法官罕見建議「總統特赦」：人道困境誰來救？

80歲老母弒癱兒的法律人道困境，老母該何去何從？ 台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。法院判處有期徒刑2年6月（殺人罪法定刑最低十年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半），並罕見地主動建議總統特赦，為這起案件劃下一個充滿人道關懷的註腳。

前1％扛了全國一半所得稅 賴正鎰：政府不能光靠名嘴做政策

全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，去年全國賦稅收入達3.7兆元，創下歷史新高，其中繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約九成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。