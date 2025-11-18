虛報貨物進口裁罰處分核定前 補繳或同意抵繳稅款可減輕

財政部關務署表示，為鼓勵受處分人積極履行稅捐義務，並提高稽徵行政效益，對於虛報進口貨物名稱、數量、重量、品質、價值、規格，及繳驗偽造、變造或不實之發票或憑證等違法行為，倘受處分人於裁罰處分核定前，已補繳稅款或同意以足額保證金抵繳，可減輕裁罰倍數。

關務署舉例說明，如甲廠商因虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款新臺幣（下同）1,000萬元，依緝私案件裁罰金額或倍數參考表（下稱裁倍表），應處所漏進口稅額3倍之罰鍰3,000萬元，但甲廠商於裁罰處分核定前，已補繳上開逃漏稅款或同意以足額保證金抵繳，因符合裁倍表所列之減罰要件，依法可處所漏進口稅額2.5倍之罰鍰2,500萬元。

關務署進一步說明，貨物於放行前申請退運出口經海關核准或以書面聲明放棄之情形，亦可適用減輕裁罰倍數。經統計自112年起至114年10月止，約有近6成案件適用減輕裁罰倍數之規定，其中逾8成案件係符合「於裁罰處分核定前同意以足額保證金抵繳」之要件。

海關特別提醒，受處分人申請復查之權利不因適用裁倍表減罰規定而喪失，亦不影響後續提起訴願及行政訴訟之權益，籲請受處分人可多加利用裁倍表之減罰要件規定，以減輕財務負擔。