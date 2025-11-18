快訊

80歲母弒癱兒判2年6月...法官罕見建議「總統特赦」：人道困境誰來救？

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。示意圖／聯合報系資料照片
台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。示意圖／聯合報系資料照片

80歲老母弒癱兒的法律人道困境，老母該何去何從？

台北市一位80歲劉姓母親，獨力照顧重度癱瘓的兒子長達半世紀，最終疑因身心俱疲，親手結束兒子的生命。法院判處有期徒刑2年6月（殺人罪法定刑最低十年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半），並罕見地主動建議總統特赦，為這起案件劃下一個充滿人道關懷的註腳。

悔意與自首：法律程序中的自我負責

若行為人於犯後主動向司法機關坦承犯行，即構成自首。此舉不僅展現悔意，也有助於案件調查。在實務上，「自首」與「顯可憫恕」常被法官同時考量，作為減輕刑責的重要依據。劉母於案發後主動報案，因而獲得減刑。

刑法第59條：司法對人性困境的「顯可憫恕」

此條文賦予法官在量刑時，考量行為人的動機、處境和行為的特殊性，給予「情理」上的酌減空間。本案正是典型「顯可憫恕」的情境，法官即援引此條，在法定刑度內給予最低限度的懲罰。

司法之外的出口：總統的「特赦」憲政仁權

根據《赦免法》，總統得對特定案件行使「特赦」，即使判決尚未確定亦可為之。特赦的法律效果可免除刑罰之執行，但不影響原判決的既判力。此為憲政體制中少數由元首直接行使的仁政權力，補充司法制度無法涵蓋的情理空間。

兩岸律師楊軒廷呼籲：不只是刑法演練，更是制度性的警示

此案劉母最終走向絕路，特赦或減刑固然是司法的回應，但更重要的是社會制度的預防與支援，才是避免下一樁悲劇發生的根本之道。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

追蹤
