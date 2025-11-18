快訊

輝達明公布財報！黃仁勳這句話點燃分析師信心 預估「顯著超乎預期」

酒駕慣犯林彥池又被抓！504萬罰鍰根本沒繳 議員籲修法：累犯直接扣人

閃兵案首出庭！王大陸認罪求輕判 忘帶1物法庭起身道歉被制止

前1％扛了全國一半所得稅 賴正鎰：政府不能光靠名嘴做政策

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
賴正鎰。記者游智文／攝影
賴正鎰。記者游智文／攝影

全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，去年全國賦稅收入達3.7兆元，創下歷史新高，其中繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約九成所得稅收，前1％高所得者繳納超過全國一半的所得稅，顯示少數高貢獻者的重要性。

他表示，工商企業意見領袖通常也是高稅負者，其發言分量與政策參考價值也是很重要，只有企業才了解自身相關產業的政策需求，比如政府應恢復工商界早餐會或是每年固定與不同行業別交流，舉辦政策論壇或建言座談會等平台，多與工商社團對話、辦論壇，擴大與工商業界交流，不能光靠民調或名嘴評論做政策。

根據財政部統計，去年全國賦稅收入達3兆7,619億元，創下歷史新高，連續四年正成長。其中營利事業所得稅1兆1,220億元、綜合所得稅8,291億元、營業稅6,237億元，三項皆創新高。繳稅金額前15%的納稅人承擔約九成稅收，前1%的高所得者更繳納超過全國一半的綜合所得稅。

賴正鎰表示，這種稅負結構在全球各國皆然。以美國為例，前10%的高收入族群繳納全國約七成所得稅；中國大陸亦由前10%的納稅人承擔逾九成稅負。各國政府普遍以尊重與激勵方式對待這些高貢獻者，讓他們成為推動社會與經濟發展的穩定力量。

他強調，「誠實納稅是義務，合理回饋是政府責任」。台灣現行稅制雖無歧視高稅負族群，但缺乏制度性激勵與尊重，導致企業界普遍感受「繳得多、待遇卻一樣」的不平衡。

若政府能透過制度化的方式設立稅務協調窗口、提供行政便利或快速審查服務，讓重大納稅戶與高貢獻企業感受到尊榮與信任，不僅能穩定稅收，也能增進企業對政府的信任感。

賴正鎰指出，瑞士、新加坡與香港等地皆針對高資產家族及設立家族辦公室的投資移居族群，提供稅務優惠與制度誘因，以吸引資金與人才落腳。

他認為，台灣若要提升國際競爭力，應學習這些成功經驗，不僅要讓高貢獻者感受到尊重與榮譽，也要以制度化方式吸引海外企業將全球運營總部設立於台灣，或持續鼓勵海外台商回流投資，擴大稅基、創造就業與財政收入。

賴正鎰表示，過去行政部門與工商團體有固定溝通機制，如「工商早餐會」與「產業建言座談會」，能讓政策制定者即時掌握業界難題並進行調整。然而近年來這些機制幾乎停辦，導致政府與產業界的溝通出現落差。

他認為，政府施政不能天天依賴民調數據或網路輿論作為決策依據，而應主動與產業界對話，傾聽實際經營者的意見，廣納各領域龍頭企業建言，才能掌握產業脈動與經濟現場的真實需求，作出更符合長遠利益的決策。他呼籲政府應恢復此類制度化交流平台，讓政策形成過程更務實、更接地氣。

綜合所得稅 賴正鎰
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

人人爽領普發一萬！上班族喊「繳稅養全民」不公平 網駁：前20%再來抱怨

影／龜吼漁港黃金果4顆988名嘴批坑殺 攤商反擊賣多年：明碼實價

龜吼漁港又爆坑殺觀光客！黃金果4顆988元 名嘴痛批：台灣人也照殺不誤

補充保費根本違憲？本質是保險卻按所得課收…被質疑違反平等原則

相關新聞

前1％扛了全國一半所得稅 賴正鎰：政府不能光靠名嘴做政策

全國商總榮譽理事長賴正鎰今天表示，去年全國賦稅收入達3.7兆元，創下歷史新高，其中繳稅金額前15％的納稅人承擔國家約九成...

罰鍰、滯納金 不得列費用

各種稅法所規定的滯報金、怠報金、滯納金，企業在申報營所稅時皆不得列為費用或損失，財政部高雄國稅局提醒，因違反各種法規所處...

贈與免稅額計算 有眉角

不少民眾誤解贈與稅免稅額的計算原則，誤以為是從「受贈者」這端計算，財政部南區國稅局解釋，免稅額是從「贈與人」計算，贈與人...

房屋拆除 記得註銷稅籍

民眾名下房屋若早已拆除，卻未向稅捐機關辦理註銷稅籍，仍可能收到房屋稅繳款書。屏東縣財稅局表示，有民眾向稅局反映，多年前已...

新聞中的法律／禮券發行 留意合規之道

周年慶、展會季節又來了，不少消費者和企業紛紛購買禮券自用或送禮，而商家也樂於加碼優惠，各類禮券已然成為百貨零售、餐飲、住...

自費醫療漏稅 財部緊盯

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。