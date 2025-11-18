贈與免稅額計算 有眉角
不少民眾誤解贈與稅免稅額的計算原則，誤以為是從「受贈者」這端計算，財政部南區國稅局解釋，免稅額是從「贈與人」計算，贈與人在同一年內，贈與他人的財產總額未超過免稅額（2022年起免稅額為244萬元），可免辦理贈與稅申報。
南區國稅局說明，依遺贈稅法規定，贈與人在同一年內贈與他人財產總額超過免稅額時，應於超過免稅額之贈與行為發生次日起30日內，辦理贈與稅申報，並強調，贈與稅免稅額是依照每位「贈與人」為計算基礎。
舉例來說，鍾先生（化名）於2025年7月1日贈與兒子現金200萬元，由於鍾先生誤解贈與稅免稅額計算基礎，在同年11月1日贈與女兒現金200萬元，他個人贈與總額合計400萬元，已超過當年度贈與稅免稅額244萬元，因此他必須要在11月1日贈與超過免稅額之行為發生之次日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報。
國稅局提醒，每位贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免申報贈與稅。
換言之，長輩想要傳承資產，例如一對夫妻要贈與財產給三名子女，以2025年而言，贈與免稅額上限是以贈與人為準，也就是夫妻各244萬元，合計488萬元，而非三名子女每人244萬元。
此外子女結婚，婚嫁時贈與的現金或財物，還可再享100萬元免稅額。
