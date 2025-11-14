快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

熱戀偷用姊姊身分證結婚？法院不買帳：兩人知情且自願不屬無效

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
根據台灣《民法》規定，若一方因遭受他方詐欺或脅迫而結婚，可在法定期間內向法院請求撤銷婚姻。示意圖，非當事人。圖／ingimage
根據台灣《民法》規定，若一方因遭受他方詐欺或脅迫而結婚，可在法定期間內向法院請求撤銷婚姻。示意圖，非當事人。圖／ingimage

一對熱戀中的男女，因女方尚未達到法定婚齡，竟鋌而走險，竊用姊姊的身分證完成結婚登記。多年後，男方對這段婚姻心生悔意，以「女方冒用姊姊身分證」為由，向法院訴請撤銷婚姻，或確認婚姻無效。這樣的請求，法院能受理嗎？

臺灣法律：雙方皆知情並自願 登記資料有瑕疵不構成撤銷婚姻事由

根據台灣《民法》規定，若一方因遭受他方詐欺或脅迫而結婚，可在法定期間內向法院請求撤銷婚姻。法律定義的「詐欺」，必須是結婚當事人在不知情的情況下被欺騙，因而違背了真實的結婚意願。

本案中，雖然女方冒用姊姊身分證以掩蓋年齡不符，但關鍵在於男方自始至終都對此知情，且自願結婚，法院自然不會撤銷兩人的婚姻。

大陸法律：登記瑕疵不等於婚姻無效 法院不得擴張解釋

大陸《民法典》對於婚姻無效的事由採取「列舉主義」，明確限定在三種情形：重婚、禁止結婚的親屬關係、或未達法定婚齡。法院不得擴張解釋。本案屬於結婚登記程式瑕疵，並未列入《民法典》明定的無效婚姻範疇。即使男方事後反悔，向法院訴請確認婚姻無效，人民法院也只能依法駁回。

兩岸律師楊軒廷提醒：婚姻登記不僅僅是形式

儘管兩岸法律規定有所差異，但共同點都落在對於婚姻法律效力的重視。婚姻登記絕非兒戲，一旦涉及年齡、身分或登記程序瑕疵的婚姻爭議，其背後牽涉的法律關係複雜，建議當事人應儘早諮詢專業律師，以釐清自身權益及可能的救濟途徑。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

兩岸律師楊軒廷

追蹤
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

熱戀偷用姊姊身分證結婚？法院不買帳：兩人知情且自願不屬無效

一對熱戀中的男女，因女方尚未達到法定婚齡，竟鋌而走險，竊用姊姊的身分證完成結婚登記。多年後，男方對這段婚姻心生悔意，以「女方冒用姊姊身分證」為由，向法院訴請撤銷婚姻，或確認婚姻無效。這樣的請求，法院能受理嗎？

自費醫療漏稅 財部緊盯

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最...

電子發票折讓單 時限內上傳

財政部北區國稅局提醒，今年1月1日起電子發票上傳平台新規上路後，營業人銷售貨物或勞務，於開立電子發票後，遇到合意銷貨退回...

手機報稅衝37％ 躍升主流

財政部昨（13）日發布統計，今年綜所稅申報共699萬戶，較去年增加15萬戶，年增2.1％，隨著政府持續推動網路報稅，今年...

抓逃漏稅 財政部鎖定醫療院所

財政部賦稅署昨天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最大案是某...

診所自費被查到逃漏稅 醫界籲透明收費、推電子支付

財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。