熱戀偷用姊姊身分證結婚？法院不買帳：兩人知情且自願不屬無效

一對熱戀中的男女，因女方尚未達到法定婚齡，竟鋌而走險，竊用姊姊的身分證完成結婚登記。多年後，男方對這段婚姻心生悔意，以「女方冒用姊姊身分證」為由，向法院訴請撤銷婚姻，或確認婚姻無效。這樣的請求，法院能受理嗎？

臺灣法律：雙方皆知情並自願 登記資料有瑕疵不構成撤銷婚姻事由

根據台灣《民法》規定，若一方因遭受他方詐欺或脅迫而結婚，可在法定期間內向法院請求撤銷婚姻。法律定義的「詐欺」，必須是結婚當事人在不知情的情況下被欺騙，因而違背了真實的結婚意願。

本案中，雖然女方冒用姊姊身分證以掩蓋年齡不符，但關鍵在於男方自始至終都對此知情，且自願結婚，法院自然不會撤銷兩人的婚姻。

大陸法律：登記瑕疵不等於婚姻無效 法院不得擴張解釋

大陸《民法典》對於婚姻無效的事由採取「列舉主義」，明確限定在三種情形：重婚、禁止結婚的親屬關係、或未達法定婚齡。法院不得擴張解釋。本案屬於結婚登記程式瑕疵，並未列入《民法典》明定的無效婚姻範疇。即使男方事後反悔，向法院訴請確認婚姻無效，人民法院也只能依法駁回。

兩岸律師楊軒廷提醒：婚姻登記不僅僅是形式

儘管兩岸法律規定有所差異，但共同點都落在對於婚姻法律效力的重視。婚姻登記絕非兒戲，一旦涉及年齡、身分或登記程序瑕疵的婚姻爭議，其背後牽涉的法律關係複雜，建議當事人應儘早諮詢專業律師，以釐清自身權益及可能的救濟途徑。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。