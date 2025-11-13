聽新聞
醫界籲透明收費 推電子支付

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握。對此，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，受健保總額壓力影響，醫師轉向自費市場且出現連鎖化經營策略，已形成具有規模的市場，衛福部應與財政部共同推動收費透明化，並讓電子支付普及，以保障民眾權益，同時避免個別醫師逃漏稅。

近年醫美診所大增，違規案例連帶增加。洪子仁指出，國民所得提升，民眾對醫美、牙齒矯正、白內障新式手術、不孕症治療等高端醫療需求增加，但受健保總額壓力、醫師轉向自費市場等，都是自費診所蓬勃發展的原因。過去認為個別自費診所漏報所得為「小打小鬧」，但是近年自費診所有連鎖經營趨勢，醫美、牙醫最為明顯，面對變化應以更高標準要求收費、稅務透明。

「納稅為民眾義務，未誠實申報的醫師僅是少數案例。」洪子仁認為，絕大多數的自費診所醫師仍誠實申報，但這些案件確實透露自費醫療透明度不足，開票開立與否存在灰色地帶，近期醫界呼籲強化健保韌性，支持政府收取資本利得等補充保費挹注健保，更該以高標準自我審視，誠實納稅取得民眾信任，以免影響外界觀感。

洪子仁建議，衛福部與財政部應聯手推動自費診所收費透明化及電子支付普及化，醫療機構全面落地電子支付，減少現金交易，避免部分醫師逃漏稅，並強制具一定規模診所開立電子發票，衛福部也應強化正在建置的自費醫療資訊公開平台，讓民眾上網查詢，同時應加強診所自費醫療現況查核。

洪子仁提醒，為保障自身權益，民眾就診前可選擇公開收費方式的診所，畢竟「透明代表負責」，顯示診所對品質與法規遵循更有信心，就診期間也要記得索取收據或電子發票，並要求診所開立診斷證明書。

