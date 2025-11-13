聽新聞
抓逃漏稅 財政部鎖定醫療院所

聯合報／ 記者邱琮皓賴昭穎／台北報導

財政部賦稅署昨天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最大案是某知名人工生殖診所，單一年度就漏報自費業務收入高達四千萬元。

近年有不少自費醫療診所被國稅局查獲逃漏稅，財政部及國稅局已列為專案，每年例行查核。據了解，財政部稽核組今年度針對醫療院所的查核重點鎖定牙科、人工生殖診所。

官員說，考量人力有限，以醫療院所為例，不會在同一年度清查所有類別，每年審查重點不同。

官員說，現金交易隱匿所得的可能性比較大，也是這一次查核的重點。

至於國稅局查核醫療院所逃漏稅的方式，舉例來說，幾年前追查醫美診所逃漏稅，就是從診所自國外進口醫材的數量，和業者申報的營業狀況勾稽比對，也就是從來源掌握；此外，民眾拿醫療院所的收據列報當年度的醫療費用扣除，也是國稅局比對資料的來源。另外則是檢舉，除了民眾的檢舉案件，也有的是來自內部人的檢舉。

據指出，這次查獲的漏報自費業務收入的主要以牙科、人工生殖診所為主，多家人工生殖診所都有短漏報情況，其中「逃稅最大咖」單一年度漏報收入金額高達四千餘萬元。

由於人工生殖所費不貲，今年查獲漏報件數及金額也較往年增加。

賦稅署表示，經稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額的執行業務所得，並依法補稅處罰。

賦稅署官員說，相關案件已移請所屬國稅局依法補稅並處罰。

賦稅署指出，醫美、眼科、牙科及人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付之醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，其收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，醫療院所也多以自印收據為主，稅捐稽徵機關不易掌握診所相關自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入情形。

官員提醒，醫療院所依法應設置帳簿、完整保存交易憑證，並依實際經營情況如實申報執行業務所得，財政部將持續針對診所自費醫療服務收入加強查核，遏止逃漏稅，呼籲醫療診所對於自費療程收入應依法申報業務收入，若查獲短漏報將依法補稅並處罰。

