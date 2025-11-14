聽新聞
手機報稅衝37％ 躍升主流
財政部昨（13）日發布統計，今年綜所稅申報共699萬戶，較去年增加15萬戶，年增2.1％，隨著政府持續推動網路報稅，今年有高達618萬戶、約88％採網路申報，且使用手機報稅戶數共260萬戶、占總申報戶數約37％，超越電腦線上報稅，躍升主流。
為減緩美國對等關稅衝擊，今年所得稅結算申報期間延長至6月30日，財政部觀察，網路申報近年已明顯蔚為主流，618萬戶當中，使用手機報稅者占網路申報戶數約42％，較去年增加4.7個百分點；採用電腦線上報稅的納稅人，占網路申報戶比率約36.2％，下降1.6個百分點；下載離線版軟體報稅者逐年減少，占比由2023年30％下滑至今年的21.8％。
今年因申報天數拉長，綜所稅網路申報系統平均每日有11.4萬人次上線，低於上年20.8萬人次，兩年流量前三高日，皆落於結算申報期間的首日（5月1日）、次日（5月2日）及最終日（去年為5月31日，今年為6月30日），且兩年5月1日、均有超過60萬人次上線。
