自費醫療漏稅 財部緊盯

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最大案是某知名人工生殖診所，單一年度就漏報自費業務收入高達4,000萬元。

近年有不少自費醫療診所被國稅局查獲逃漏稅，財政部及國稅局已列為專案，每年例行查核。據了解，國稅局揪逃漏稅，主要從上游醫材進口情形、勾稽收入申報情形，比對出異常案件；另也有民眾或診所內部檢舉。

據悉，這次查獲漏報自費業務收入的主要以牙科、人工生殖診所為主，多家人工生殖診所都有短漏報情況，其中「逃稅最大咖」單一年度漏報收入金額高達4,000餘萬元。由於人工生殖所費不貲，今年查獲漏報件數及金額也較往年增加。

賦稅署表示，經稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額之執行業務所得，並依法補稅處罰。

賦稅署官員表示，相關案件已移請所屬國稅局依法補稅並處罰。

賦稅署指出，醫美、眼科、牙科及人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付之醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，其收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，醫療院所也多以自印收據為主，稽徵機關不易掌握診所相關自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入情形。

賦稅署提醒，醫療院所依法應設置帳簿、完整保存交易憑證，並依實際經營情況如實申報執行業務所得，財政部將持續針對診所自費醫療服務收入加強查核，遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程收入，均應依法申報業務收入，若查獲短漏報將依法補稅並處罰。

醫療院所可在未被檢舉或調查前，依《稅捐稽徵法》規定，自動補報、補繳所漏稅款並加計利息，可免予處罰，特別提醒納稅人誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。