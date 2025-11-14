聽新聞
0:00 / 0:00

自費醫療漏稅 財部緊盯

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最大案是某知名人工生殖診所，單一年度就漏報自費業務收入高達4,000萬元。

近年有不少自費醫療診所被國稅局查獲逃漏稅，財政部及國稅局已列為專案，每年例行查核。據了解，國稅局揪逃漏稅，主要從上游醫材進口情形、勾稽收入申報情形，比對出異常案件；另也有民眾或診所內部檢舉。

據悉，這次查獲漏報自費業務收入的主要以牙科、人工生殖診所為主，多家人工生殖診所都有短漏報情況，其中「逃稅最大咖」單一年度漏報收入金額高達4,000餘萬元。由於人工生殖所費不貲，今年查獲漏報件數及金額也較往年增加。

賦稅署表示，經稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額之執行業務所得，並依法補稅處罰。

賦稅署官員表示，相關案件已移請所屬國稅局依法補稅並處罰。

賦稅署指出，醫美、眼科、牙科及人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付之醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，其收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，醫療院所也多以自印收據為主，稽徵機關不易掌握診所相關自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入情形。

賦稅署提醒，醫療院所依法應設置帳簿、完整保存交易憑證，並依實際經營情況如實申報執行業務所得，財政部將持續針對診所自費醫療服務收入加強查核，遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程收入，均應依法申報業務收入，若查獲短漏報將依法補稅並處罰。

醫療院所可在未被檢舉或調查前，依《稅捐稽徵法》規定，自動補報、補繳所漏稅款並加計利息，可免予處罰，特別提醒納稅人誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。

國稅局 逃漏稅
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

多家自費診所被查到逃漏稅 專家籲「收費透明、支付電子化」保障權益

打氣穩定！苗栗公費流感疫苗使用逾八成四 預計12月中可全數用罄

鳳凰颱風受災無健保卡需就醫？衛福部健保署啟動「例外就醫」機制

賣農地 有條件免房地合一稅

相關新聞

自費醫療漏稅 財部緊盯

財政部賦稅署昨（13）日表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最...

電子發票折讓單 時限內上傳

財政部北區國稅局提醒，今年1月1日起電子發票上傳平台新規上路後，營業人銷售貨物或勞務，於開立電子發票後，遇到合意銷貨退回...

手機報稅衝37％ 躍升主流

財政部昨（13）日發布統計，今年綜所稅申報共699萬戶，較去年增加15萬戶，年增2.1％，隨著政府持續推動網路報稅，今年...

抓逃漏稅 財政部鎖定醫療院所

財政部賦稅署昨天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅。據了解，此波查獲最大案是某...

診所自費被查到逃漏稅 醫界籲透明收費、推電子支付

財政部稅賦署查獲多家醫美、眼科、牙科及人工生殖診所，漏報自費業務收入，並點出病患自費項目多以現金交付，讓相關單位不易掌握...

今年綜所稅申報近700萬件 手機成民眾網路報稅主流

為減緩美國對等關稅衝擊，今年所得稅結算申報期間延長至6月30日，綜合所得稅申報總計699萬件，較去年增加15萬件或2.1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。