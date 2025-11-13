財政部：醫療診所漏報鉅額自費收入 依法補稅處罰
財政部賦稅署今天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，均依法補稅處罰。
財政部賦稅署今天透過新聞稿表示，醫美診所、眼科診所、牙科診所、人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付的醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，稽徵機關不易掌握這類自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入的情形。
賦稅署說明，在稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證後，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額的執行業務所得，並依法補稅處罰。
賦稅署表示，為促進納稅義務人依法誠實納稅並維護租稅公平，將持續針對診所的自費醫療服務收入加強查核遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程的收入，均應依法申報業務收入。
賦稅署補充，若是在未被檢舉或調查前，自行依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳所漏稅款及加計利息者，得免予處罰；提醒納稅義務人應誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言