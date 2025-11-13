財政部：醫療診所漏報鉅額自費收入 依法補稅處罰

財政部賦稅署今天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，均依法補稅處罰。

財政部賦稅署今天透過新聞稿表示，醫美診所、眼科診所、牙科診所、人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付的醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，稽徵機關不易掌握這類自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入的情形。

賦稅署說明，在稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證後，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額的執行業務所得，並依法補稅處罰。

賦稅署表示，為促進納稅義務人依法誠實納稅並維護租稅公平，將持續針對診所的自費醫療服務收入加強查核遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程的收入，均應依法申報業務收入。

賦稅署補充，若是在未被檢舉或調查前，自行依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳所漏稅款及加計利息者，得免予處罰；提醒納稅義務人應誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。