快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

財政部：醫療診所漏報鉅額自費收入 依法補稅處罰

中央社／ 台北13日電
財政部賦稅署表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅，均依法補稅處罰。示意圖／AI生成
財政部賦稅署表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅，均依法補稅處罰。示意圖／AI生成

財政部賦稅署今天表示，近日查獲多家醫療診所漏報鉅額自費業務收入，導致診所合夥人漏報綜合所得稅，甚至有數家診所單一年度漏報收入金額高達上千萬元，均依法補稅處罰。

財政部賦稅署今天透過新聞稿表示，醫美診所、眼科診所、牙科診所、人工生殖診所等醫療診所，提供非健保給付的醫美療程、眼科手術、齒列矯正、植牙及人工生殖療程等自費醫療服務，收費常達數萬元至數十萬元不等，因屬病患自費負擔項目且多以現金交付，稽徵機關不易掌握這類自費收入，導致診所常有隱匿並漏報業務收入的情形。

賦稅署說明，在稽核單位廣泛蒐集相關資料及審慎查證後，查得多家醫療診所漏報自費業務收入情形嚴重，經減除相關成本及必要費用後，核定診所合夥人漏報高額的執行業務所得，並依法補稅處罰。

賦稅署表示，為促進納稅義務人依法誠實納稅並維護租稅公平，將持續針對診所的自費醫療服務收入加強查核遏止逃漏稅，呼籲醫療診所為病患施作自費療程的收入，均應依法申報業務收入。

賦稅署補充，若是在未被檢舉或調查前，自行依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳所漏稅款及加計利息者，得免予處罰；提醒納稅義務人應誠實申報繳納，勿心存僥倖，以免觸法受罰。

財政部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美聯邦設「打詐小組」 鎖定殺豬盤、中國加密貨幣詐騙

普發萬元已7件詐欺 最高財損367萬 已109個易混淆網址停權一年

營所稅應納暫繳稅額 創新高

賣農地 有條件免房地合一稅

相關新聞

今年綜所稅申報近700萬件 手機成民眾網路報稅主流

為減緩美國對等關稅衝擊，今年所得稅結算申報期間延長至6月30日，綜合所得稅申報總計699萬件，較去年增加15萬件或2.1...

營所稅應納暫繳稅額 創新高

受惠AI、高速運算等新興科技應用帶來的經濟成長動能，財政部財政資訊中心昨（12）日公布統計，今年度營所稅暫繳件數約33萬...

關稅支持方案 近2,000件申請

為協助企業因應關稅衝擊，經濟部編列460億元執行四大支持措施，自今年8月7日開放申請至今滿三個月，總計已受理1,909件...

農地自益信託 要課遺產稅

遺產中的農業用地，繼承人若繼續作農業使用，可全數扣除土地和地上農作物價值，免列入遺產總額課稅。但財政部南區國稅局提醒，自...

新購小客車 最高退稅10萬

財政部昨（12）日修正發布新購汽機車及汰舊換新退稅辦法，新購小型小客車最高退還貨物稅10萬元，新購小型機車最高退稅6,0...

「金龍風暴」橫掃房市 房地合一稅蒸發 但這區逆勢突圍

國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達43...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。