今年綜所稅申報近700萬件 手機成民眾網路報稅主流

為減緩美國對等關稅衝擊，今年所得稅結算申報期間延長至6月30日，綜合所得稅申報總計699萬件，較去年增加15萬件或2.1％，且隨政府持續優化網路（含手機）報稅系統及擴充功能，今年已有618萬件、約8成8採網路申報，二維條碼等其他案件僅占1成。

反映網路申報蔚為主流，其中使用手機報稅的納稅人占42％，較上年增加4.7個百分點，超越電腦線上的36.2％，而下載離線軟體者逐年減少，占比由2023年30％下滑至21.8％。

今年因申報天數拉長，綜所稅網路申報系統平均每日有11.4萬人次上線，低於上年20.8萬人次，兩年流量前3高日，皆落於結算申報期間的首日（5月1日）、次日（5月2日）及最終日（去年為5月31日，今年為6月30日），且兩年5月1日、均有超過60萬人次上線。

因列舉項目或特別扣除額多須檢附相關單據，為便民起見，2023年起開放由申報系統直接上傳證明文件，近3年此類申報件數逐年攀升，2025年達21.8萬件，較2024年增加3.3萬件，增幅近2成，顯示其已逐漸取代傳統臨櫃或郵寄遞件。