新購小客車 最高退稅10萬
財政部昨（12）日修正發布新購汽機車及汰舊換新退稅辦法，新購小型小客車最高退還貨物稅10萬元，新購小型機車最高退稅6,000元。
攸關新購汽機車退稅的貨物稅條例修正案已於9月7日生效，但退稅辦法昨日才發布，有民眾擔憂這段期間購買新車，權益是否受影響？財政部強調，退稅辦法已設有過渡條款，在14日以前購買小型小客車、小型機車並完成新領牌照登記，一律都可在11月15日起算六個月內，申請退還新車貨物稅，權益不受損。
根據退稅辦法，配合貨物稅條例增訂新購小型（2,000cc以下）小客車、小型 （150cc以下）機車每輛最高退稅5萬元、2,000元，實施至2030年12月31日，辦法規定，應檢附新領牌照登記書影本、貨物稅完稅證明影本等證明文件，並在規定期限內提出申請，採網路申請退稅則可免證明文件。
另外中古汽車、機車汰舊換新，每輛最高減徵貨物稅5萬元、4,000元，若搭配這項優惠，新購小客車最高可退還貨物稅10萬元、機車最高退稅6,000元。
