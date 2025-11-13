農地自益信託 要課遺產稅

遺產中的農業用地，繼承人若繼續作農業使用，可全數扣除土地和地上農作物價值，免列入遺產總額課稅。但財政部南區國稅局提醒，自益信託的委託人生前將農地交付信託登記，將不適用免徵遺產稅。

南區國稅局說明，依遺贈稅法規定，遺產中的農業用地由繼承人或受遺贈人繼續作農業使用，農地價值可自遺產總額中減除。也就是，遺產標的須符合農業用地、作農業使用、由繼承人或受遺贈人承受等三要件，才能免徵遺產稅。

因此委託人將農地辦理自益信託，土地名義所有權人已登記為受託人，委託人持有財產的性質，已由「土地」轉變為「信託利益」，委託人死亡時，已非該信託土地的所有權人，所以無法適用農地免徵遺產稅規定。