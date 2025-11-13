關稅支持方案 近2,000件申請

為協助企業因應關稅衝擊，經濟部編列460億元執行四大支持措施，自今年8月7日開放申請至今滿三個月，總計已受理1,909件、近2,000件申請，其中又以研發轉型補助申請最為踴躍，業別以金屬機電業為主。

行政院4月推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於10月17日經立法院三讀通過，其中經濟部編列約460億元辦理支持產業四大措施。

其中在「外銷貸款優惠保證加碼」部分，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度，保證成數最高9.5成，並全額減免保證手續費最長兩年；非中小企業則可獲最高1億元保證額度，保證成數八至九成。目前已核保30件，核保融資金額約10.8億元。

「中小微企業多元發展貸款加碼」方面，提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中1,000萬元以內貸款利率再減1.5%，最長期間六個月；貸款金額100萬元以內者保證成數一律十成。目前共申貸562件，金額54.9億元。

「研發轉型補助」則針對受影響製造業，提供研發創新與設備汰舊換新補助，單家最高500萬元、產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須逾全案經費50%，新購設備支出不得超過40%。目前已受理768件申請，以金屬機電業為主，其次為民生化工業。

「爭取海外訂單」部分，是補助受美國關稅影響廠商拓展海外市場，單一企業最高500萬元，兩家以上聯合申請最高2,000萬元，補助項目包括設立展示中心、維修與倉儲據點，或拓展代理商及經銷商，自籌款比例須達全案50%以上。目前已受理549件，以機械設備、民生與金屬製造業居多。