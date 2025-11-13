快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

關稅支持方案 近2,000件申請

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

為協助企業因應關稅衝擊，經濟部編列460億元執行四大支持措施，自今年8月7日開放申請至今滿三個月，總計已受理1,909件、近2,000件申請，其中又以研發轉型補助申請最為踴躍，業別以金屬機電業為主。

行政院4月推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，相關特別預算已於10月17日經立法院三讀通過，其中經濟部編列約460億元辦理支持產業四大措施。

其中在「外銷貸款優惠保證加碼」部分，中小企業每家可申請最高6,000萬元保證額度，保證成數最高9.5成，並全額減免保證手續費最長兩年；非中小企業則可獲最高1億元保證額度，保證成數八至九成。目前已核保30件，核保融資金額約10.8億元。

「中小微企業多元發展貸款加碼」方面，提供最高3,500萬元貸款額度、利率上限2.22%，其中1,000萬元以內貸款利率再減1.5%，最長期間六個月；貸款金額100萬元以內者保證成數一律十成。目前共申貸562件，金額54.9億元。

「研發轉型補助」則針對受影響製造業，提供研發創新與設備汰舊換新補助，單家最高500萬元、產業聯盟最高4,000萬元，企業自籌款須逾全案經費50%，新購設備支出不得超過40%。目前已受理768件申請，以金屬機電業為主，其次為民生化工業。

「爭取海外訂單」部分，是補助受美國關稅影響廠商拓展海外市場，單一企業最高500萬元，兩家以上聯合申請最高2,000萬元，補助項目包括設立展示中心、維修與倉儲據點，或拓展代理商及經銷商，自籌款比例須達全案50%以上。目前已受理549件，以機械設備、民生與金屬製造業居多。

相關新聞

營所稅應納暫繳稅額 創新高

受惠AI、高速運算等新興科技應用帶來的經濟成長動能，財政部財政資訊中心昨（12）日公布統計，今年度營所稅暫繳件數約33萬...

農地自益信託 要課遺產稅

遺產中的農業用地，繼承人若繼續作農業使用，可全數扣除土地和地上農作物價值，免列入遺產總額課稅。但財政部南區國稅局提醒，自...

新購小客車 最高退稅10萬

財政部昨（12）日修正發布新購汽機車及汰舊換新退稅辦法，新購小型小客車最高退還貨物稅10萬元，新購小型機車最高退稅6,0...

「金龍風暴」橫掃房市 房地合一稅蒸發 但這區逆勢突圍

國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達43...

「金龍風暴」橫掃全台 房地合一稅狂減二成三

全台買氣急凍，住商機構根據財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期大跌23.5%。大家...

