營所稅應納暫繳稅額 創新高

受惠AI、高速運算等新興科技應用帶來的經濟成長動能，財政部財政資訊中心昨（12）日公布統計，今年度營所稅暫繳件數約33萬件，應納暫繳稅額4,881億元，創歷史新高。

財政部日前公布最新稅收，10月營所稅實徵淨額3,012億元，年增24.9％，成長主因是自繳稅款、暫繳稅款都增加，反映出企業獲利成長。

為減輕企業一次繳清營所稅的財務壓力，依規定，企業當年度所得除了要在隔年5月申報繳稅，當年9月應預先「暫繳」，等到隔年5月申報，確認全年應納稅額後，企業可扣掉暫繳部分，繳納餘額。

因多數暫繳稅款遞延至10月入帳，今年累計至10月，營所稅實徵淨額1兆1,186億元，年增1.6％。

財政資訊中心最新公布統計，今年度營所稅暫繳件數共有33萬件，暫繳稅額4,881億元，創歷史新高。

企業營所稅暫繳申報方式分為一般申報，也就是繳納「前一年營所稅應納稅額的一半」，另一類則是試算申報，也就是以「當年上半年實際營業額核實計算稅額」。從今年企業選擇方式來看，超過九成仍選擇一般申報，僅6.9％選擇試算申報，但與去年相比，試算申報件數的比例提高1.9個百分點。

今年營所稅暫繳件數為33萬件、年增約4.4％，應納暫繳稅額4,881億元，較去年的4,166億元成長17.1％，續寫史上新高。

官員解釋，去年營所稅暫繳稅額年增逾七成，主要是因為財政部在疫情期間提供企業免辦暫繳協助措施，但疫後經濟成長，AI、高速運算等新興科技應用也帶來了營運成果，因此營所稅暫繳稅額再度向上。

另外，受美國「對等關稅」政策影響，企業若無法一次繳清暫繳稅款，可向所在地國稅局申請免加計利息延期或分期繳納。據統計，今年申請分期繳納暫繳稅額有5,040件，稅額為269億元，較去年700件、3.3億元申請分期相比明顯成長。