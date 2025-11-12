「金龍風暴」橫掃房市 房地合一稅蒸發 但這區逆勢突圍

國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期跌幅達23.5%，稅收較去年同期566億元蒸發133.1億元；惟新北市逆勢突圍，今年前10月仍坐擁個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，更是全國唯一維持正成長縣市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受到第七波選擇性信用管制衝擊，以致去年第4季至今全國買氣大幅限縮，惟新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

賴志昶指出，全國不動產市場交易冷淡，致使各縣市個人房地合一稅收多呈現衰退；不過，今年新北市不論房地合一稅稅收表現，或稅收增幅均是全國之冠，主因區域內重劃區多且擁有議題加持。

他強敵，尤其新北市第一環行政區如板橋等、交通與生活機能成熟，若屋主在2016~2020年間相對低檔取得房屋，歷經這波房市飛漲，擁有不小的轉售獲利空間，另如永和、中和地區憑藉鄰近市區優勢，加上區域供給稀少，區域房價同樣大幅上漲。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一上路後已經讓國人持有不動產習慣由短轉長，在此狀況下購屋必須要更以長線思考，面對未來，房市大幅買氣下修，房價亦在部分區域出現盤整，近期市場空頭傳聞湧現，消費者不宜追高進場，且應注意自身財務、資產流動性與未來性，才不至於陷入困境。