快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

「金龍風暴」橫掃房市 房地合一稅蒸發 但這區逆勢突圍

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期跌幅達23.5%，稅收較去年同期566億元蒸發133.1億元；惟新北市逆勢突圍，今年前10月仍坐擁個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，更是全國唯一維持正成長縣市。住商機構提供
國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期跌幅達23.5%，稅收較去年同期566億元蒸發133.1億元；惟新北市逆勢突圍，今年前10月仍坐擁個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，更是全國唯一維持正成長縣市。住商機構提供

國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期跌幅達23.5%，稅收較去年同期566億元蒸發133.1億元；惟新北市逆勢突圍，今年前10月仍坐擁個人房地合一稅高達117.3億元，不僅名列第一，更是全國唯一維持正成長縣市。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受到第七波選擇性信用管制衝擊，以致去年第4季至今全國買氣大幅限縮，惟新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

賴志昶指出，全國不動產市場交易冷淡，致使各縣市個人房地合一稅收多呈現衰退；不過，今年新北市不論房地合一稅稅收表現，或稅收增幅均是全國之冠，主因區域內重劃區多且擁有議題加持。

他強敵，尤其新北市第一環行政區如板橋等、交通與生活機能成熟，若屋主在2016~2020年間相對低檔取得房屋，歷經這波房市飛漲，擁有不小的轉售獲利空間，另如永和、中和地區憑藉鄰近市區優勢，加上區域供給稀少，區域房價同樣大幅上漲。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一上路後已經讓國人持有不動產習慣由短轉長，在此狀況下購屋必須要更以長線思考，面對未來，房市大幅買氣下修，房價亦在部分區域出現盤整，近期市場空頭傳聞湧現，消費者不宜追高進場，且應注意自身財務、資產流動性與未來性，才不至於陷入困境。

房地合一稅 買氣 房市
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「金龍風暴」橫掃全台 房地合一稅狂減二成三

房地合一重購退稅 三點注意

證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

土增稅、契稅減幅收斂

相關新聞

「金龍風暴」橫掃房市 房地合一稅蒸發 但這區逆勢突圍

國內房市買氣急凍，令不少屋主持有獲利空間亦有所下滑。住商機構統計財政部資料顯示，今年前10月全國個人房地合一稅累計達43...

「金龍風暴」橫掃全台 房地合一稅狂減二成三

全台買氣急凍，住商機構根據財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期大跌23.5%。大家...

「金龍風暴」橫掃這區稅收狂減六成 新北屋主仍大賺

房市買氣急凍，屋主獲利也下滑。住商機構統計財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期減少2...

房地合一重購退稅 三點注意

財政部高雄國稅局表示，換屋族可善用房地合一重購退稅來省荷包，不過有三個注意，包含買賣間隔、新舊屋價格、及列管五年條款，提...

在美台商 留意「肥爸、肥咖」條款

在美台商，留意美國「肥爸」、「肥咖」條款。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（11）日表示，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須...

偏鄉普發萬元 延後領取

鳳凰颱風來襲，財政部昨（11）日表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾，原訂今日起至11月25日開放領取，但受颱風影響，考量民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。