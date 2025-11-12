「金龍風暴」橫掃全台 房地合一稅狂減二成三

全台買氣急凍，住商機構根據財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，相較去年同期大跌23.5%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，信用管制衝擊餘波仍在，致使全台買氣大幅限縮。

其中惟新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。1~10月個人房地合一稅達117.3億元，不僅名列第一，也是全台唯一維持正成長縣市。

據財政部統計，台北市1~10月房地合一稅共約45.5億元，相較去年同期減少27.6%；以往為房地合一稅收王的台中市，今年1~10月稅收達74.2億元，屈居全台亞軍，相比去年同期減少30.5%；台南市、高雄市也有三成以上的跌幅。

賴志昶指出，全台市場交易冷淡，致使全台縣市個人房地合一稅收多有減幅；不過，新北市屋主若是在2016~2020年間取得，歷經房市起漲，轉售獲利空間自然驚人。

但以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，其中新竹縣今年截至10月個人房地合一稅收達9.7億元，與去年同期相比大跌57%，為全台跌幅最深者；而新竹市今年稅收則達11.2億元，與2024年同期比較亦下滑46.6%。賴志昶補充，大新竹地區近年房價漲勢有目共睹，惟區域高資產階級對景氣波動敏感，適逢大環境不佳，屋主有所保留，買方亦出手謹慎，交易熱度下滑，讓區域房地合一稅收大幅縮水。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一上路後已經讓國人持有不動產習慣由短轉長，在此狀況下購屋必須要更以長線思考，面對未來，房市大幅買氣下修，房價亦在部分區域出現盤整，近期市場空頭傳聞湧現，消費者不宜追高進場，且應注意自身財務、資產流動性與未來性，才不至於陷入困境。