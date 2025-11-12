「金龍風暴」橫掃這區稅收狂減六成 新北屋主仍大賺

房市買氣急凍，屋主獲利也下滑。住商機構統計財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期減少23%；其中以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，新竹縣今年截至10月個人房地合一稅收達9.7億元，與去年同期相比大跌57%，為全台跌幅最深者。

新竹市今年稅收則達11.2億元，與2024年同期比較亦下滑46.6%。

不過，新北市稅收117.3億元，較去年成長14%，為全台除連江縣唯一維持正成長縣市，也是今年稅收王。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，信用管制衝擊餘波仍在，全台買氣大幅限縮，新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

據財政部統計，台北市1~10個人房地合一稅共約45.5億元，相較去年同期減少27%；新北市則為117.3億元，為今年截至10月為止的房地合一稅收王，相較去年同期成長14%。

以往為房地合一稅收王的台中市，今年1~10月稅收達74.2億元，屈居全台亞軍，與去年同期相比亦減少30%。

台南市今年截至10月個人房地合一稅收達24.1億元，與去年同期比較減少30.4%；至於高雄市則達56.1億元，與2024年相比有32.7%的跌幅。

賴志昶指出，新北市今年不論房地合一稅稅收表現或漲幅皆為全台冠軍，主因是區域不少重劃區議題，且第一環行政區交通與機能成熟，如屋主是在2016~2020年間取得，歷經大盤起漲，轉售獲利空間自然驚人。

賴志昶補充，大新竹地區近年房價漲勢有目共睹，惟區域高資產階級對景氣波動敏感，適逢大環境不佳，屋主有所保留，買方亦出手謹慎，交易熱度下滑，讓區域房地合一稅收大幅縮水。