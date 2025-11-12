快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

「金龍風暴」橫掃這區稅收狂減六成 新北屋主仍大賺

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

房市買氣急凍，屋主獲利也下滑。住商機構統計財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期減少23%；其中以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，新竹縣今年截至10月個人房地合一稅收達9.7億元，與去年同期相比大跌57%，為全台跌幅最深者。

新竹市今年稅收則達11.2億元，與2024年同期比較亦下滑46.6%。

不過，新北市稅收117.3億元，較去年成長14%，為全台除連江縣唯一維持正成長縣市，也是今年稅收王。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，信用管制衝擊餘波仍在，全台買氣大幅限縮，新北市過去重劃區議題濃厚，區域屋主如長期持有並轉手多有獲利。

據財政部統計，台北市1~10個人房地合一稅共約45.5億元，相較去年同期減少27%；新北市則為117.3億元，為今年截至10月為止的房地合一稅收王，相較去年同期成長14%。

以往為房地合一稅收王的台中市，今年1~10月稅收達74.2億元，屈居全台亞軍，與去年同期相比亦減少30%。

台南市今年截至10月個人房地合一稅收達24.1億元，與去年同期比較減少30.4%；至於高雄市則達56.1億元，與2024年相比有32.7%的跌幅。

賴志昶指出，新北市今年不論房地合一稅稅收表現或漲幅皆為全台冠軍，主因是區域不少重劃區議題，且第一環行政區交通與機能成熟，如屋主是在2016~2020年間取得，歷經大盤起漲，轉售獲利空間自然驚人。

細看數據，並非所有都會區表現皆如新北市，如以往有竹科客群支撐的大新竹地區，今年稅收下滑幅度驚人，其中新竹縣今年截至10月個人房地合一稅收達9.7億元，與去年同期相比大跌57%，為全台跌幅最深者。

新竹市今年稅收則達11.2億元，與2024年同期比較亦下滑46.6%。

賴志昶補充，大新竹地區近年房價漲勢有目共睹，惟區域高資產階級對景氣波動敏感，適逢大環境不佳，屋主有所保留，買方亦出手謹慎，交易熱度下滑，讓區域房地合一稅收大幅縮水。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，房地合一上路後已經讓國人持有不動產習慣由短轉長，在此狀況下購屋必須要更以長線思考，面對未來，房市大幅買氣下修，房價亦在部分區域出現盤整，近期市場空頭傳聞湧現，消費者不宜追高進場，且應注意自身財務、資產流動性與未來性，才不至於陷入困境。

七都暨全台個人房地合一稅統計。表／住商機構提供
七都暨全台個人房地合一稅統計。表／住商機構提供

房地合一稅 買氣
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

缺師資…新北攜手台師大 啟動「未具教師證培力工作坊」

推動新北第二總館誕生 龔雅雯：讓圖書館成為市民大客廳

倒楣！新北樹林BMW大七行經捷運工地 鐵管吊掛掉落意外被擊中

證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

相關新聞

「金龍風暴」橫掃這區稅收狂減六成 新北屋主仍大賺

房市買氣急凍，屋主獲利也下滑。住商機構統計財政部資料，全台1~10月個人房地合一稅累計達432.9億元，較去年同期減少2...

房地合一重購退稅 三點注意

財政部高雄國稅局表示，換屋族可善用房地合一重購退稅來省荷包，不過有三個注意，包含買賣間隔、新舊屋價格、及列管五年條款，提...

在美台商 留意「肥爸、肥咖」條款

在美台商，留意美國「肥爸」、「肥咖」條款。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（11）日表示，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須...

偏鄉普發萬元 延後領取

鳳凰颱風來襲，財政部昨（11）日表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾，原訂今日起至11月25日開放領取，但受颱風影響，考量民眾...

未付資遣費 最高罰150萬

勞動部昨（11）日提醒雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》、《勞工職業災害保險及保護法》等相關規定終止時，雇主應依規定給...

證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

財政部昨（11）日公布前十月稅收入帳3兆2,884億元，年減0.2％，達標率不如預期，財政部坦言，全年總稅收要達標「仍面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。