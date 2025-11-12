證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
10月單月證交稅實徵303億元，為歷年最強10月，年增率連三紅，前十月證交稅2,286億元是同期第三高。聯合報系資料照
財政部昨（11）日公布前十月稅收入帳3兆2,884億元，年減0.2％，達標率不如預期，財政部坦言，全年總稅收要達標「仍面臨相當挑戰」；10月單月證交稅實徵303億元，為歷年最強10月，年增率連三紅，前十月證交稅2,286億元是同期第三高。

財政部統計，10月總稅收4,174億元，年增19.3％，累計1至10月實徵淨額3兆2,884億元、年減0.2％。創歷年同月新高稅目包括營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、娛樂稅及總稅收，共六項最強10月；前十月累計稅收創同期新高稅目，則包括營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅及營利事業房地合一稅。

分析今年以來的稅收表現，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，綜所稅因盈餘分配所得增加，營所稅包括結算申報與暫繳申報也都增加，加上台股8月以來交易回溫，都是稅收有利因素；但同時因延分期繳納，實際效益會部分抵消，加上今年車市、房市相關稅收不佳，也牽制整體稅收表現。

展望今年全年稅收，劉訓蓉認為，相較去年增減幅度應不大，但總稅收是否可達全年預算目標，「仍面臨相當挑戰」。若今年未達預算數，代表稅收將終結連續四年大幅超徵，轉為短徵。

與台股交易動能連動的證交稅，10月入帳303億元，創歷年同月新高，年增幅達41.9％，連續三個月正成長。劉訓蓉分析，台股10月延續成長動能，AI相關類股交易熱絡，台股指數也屢創新高，因大盤指數強勁走勢，市場投資氣氛活絡，也帶動成交量增加。

財政部指出，上市櫃股票10月日均成交值6,267億元，突破9月高點，續創歷年單月新高，呈現年、月雙增，也因日均成交值大幅成長，挹注10月證交稅收。

累計前十月證交稅實徵2,286億元，為同期第三高，與去年同期相比減少134億元，但受惠下半年股市再度活絡，年減幅收斂至5.5％。

因營所稅暫繳稅款遞延至10月入帳，加上台股交易活絡，10月整體稅收實徵淨額4,174億元，年增19.3％，前十月實徵3兆2,884億元，全年預算數達成率86.5％，占累計分配預算數97.8％，代表不如預期，全年達標有挑戰。

