土增稅、契稅減幅收斂

財政部昨（11）日公布最新稅收統計，10月房地產交易相關稅目續呈負成長，包含個人房地合一稅年減32.6％、土增稅年減24.4％、契稅年減4％，除房地合一稅外，減幅均收斂；累計前十月，三項稅目年減幅都在二成上下。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，房地三稅續呈負成長，主因仍受去年高基期及央行信用管制持續影響，但在新案釋出、央行延長換屋族出售期限等政策下，市場觀望氛圍已略有緩解。

財政部統計，個人房地合一稅仍呈月、年雙減，土增稅及契稅雖仍年減，但減幅明顯收斂，且實徵金額較9月增加；累計1至10月的房地三稅走勢相同，年減幅落在兩成上下。

土增稅10月實徵53億元，年減24.4％，連八月雙位數負成長，但呈月增19.9％。

從縣市觀察，以台中、台北、高雄減少較多，六都中唯一增加的是桃園市；累計前十月572億元，為2010年以來同期新低，減幅為23.7％。

契稅10月實徵14億元，年減4％，同樣是連八月負成長，不過減幅明顯收斂、月增4.7％。六都中以桃園市及台南市減少較多，增加的則是新北及台中市。累計前十月實徵130億元，年減18.3％。

個人房地合一稅10月實徵44億元，年減32.6％，已連續多月雙位數負成長。六都均減少，以台中、新北及高雄市減少較多。累計1到10月實徵433億元，年減23.5％，減少較多的是台中、高雄及桃園市，六都中唯一年增的是新北市。