未付資遣費 最高罰150萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（11）日提醒雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》、《勞工職業災害保險及保護法》等相關規定終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應在終止勞動契約後30日內發給。

依勞工退休金條例（勞退新制）第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給與標準，按勞工工作年資，每滿一年發給二分之一個月平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給六個月平均工資為限。

勞動部指出，雇主如未依標準或期限給付，可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

勞動部強調，即使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費。

資遣費 契約 勞動部
