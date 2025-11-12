偏鄉普發萬元 延後領取
鳳凰颱風來襲，財政部昨（11）日表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾，原訂今日起至11月25日開放領取，但受颱風影響，考量民眾安全，延後至解除鳳凰颱風陸上警報隔天起兩周內領取。
財政部表示，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉三個特定偏鄉民眾，已於10月24日至28日完成偏鄉登記造冊，原訂今日起至25日開放領取，但因鳳凰颱風，部分派出所位於土石流潛勢範圍，考量民眾前往各特定偏鄉派出所提領普發現金恐有安全疑慮，財政部昨日宣布延後。
財政部表示，領取期間將延後至交通部中央氣象署發布解除陸上警報日的隔日起兩周內領取，屆時請民眾帶本人健保卡或身分證至登記的派出所或分駐所領取。
財政部執行普發現金1萬元，10日起已全面開放上網登記，統計至昨日晚間6時，已有超過621萬人登記。財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，民眾務必小心詐騙。
