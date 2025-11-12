快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

在美台商 留意「肥爸、肥咖」條款

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

在美台商，留意美國「肥爸」、「肥咖」條款。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（11）日表示，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須向美國國稅局、財政部申報持有的特定外國金融資產，許多美國納稅人不清楚海外壽險保單屬於申報義務範圍，應特別留意。

美國FBAR（Foreign Bank Account Report）與FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act），即俗稱「肥爸」與「肥咖」（特定境外資產聲明書8938表格）規定，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須申報特定外國金融資產，範圍涵蓋銀行帳戶、證券帳戶及有解約金價值的保單與年金合約。

蘇宥人指出，肥爸與8938規定要求，凡具備解約金價值保險契約與年金合約均須揭露。更重要是，若外國壽險保單不符合美國稅法對人壽保險定義，除需履行申報義務，日後領取保單款項時，可能需被課徵美國所得稅，甚至面臨額外稅負。蘇宥人提醒，實務上多數外國壽險保單皆不符合美國稅法對人壽保險定義測試，而無法在美國被認定為人壽保險。

肥爸及8938表格雖都要求揭露外國保單（包含有解約金價值保單與年金合約），但兩者申報門檻與對象要求不同。如肥爸是規定當在年度任何時點，所有外國金融帳戶總價值超過1萬美元時，納稅人即須向美國財政部提交資料，不僅涵蓋納稅人自有帳戶，也包括其具簽署權限的帳戶；8938表格須隨年度所得稅申報提交給國稅局，且門檻依申報身分與居住地不同；此外在違規罰則方面，兩者也有顯著差異。

美國公民 保單 保險
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

外資獲利了結出走 股匯齊跌新台幣貶至逾半年低點

談好了？台美關稅缺「臨門一腳」 賴總統曝：時間差不多了

跟上腳步？美國預計蓋十座核電廠 龔明鑫：台灣沒有缺電問題

貿易停戰…美對中海運業「301調查」暫停1年 中暫緩對5美企制裁

相關新聞

台股熱絡 證交稅收連3紅

財政部昨天公布十月稅收統計，拜台股交易熱絡帶動證交稅收「連三紅」，以及營利事業所得稅暫繳稅款延後入帳，十月總稅收四一七四...

房地合一重購退稅 三點注意

財政部高雄國稅局表示，換屋族可善用房地合一重購退稅來省荷包，不過有三個注意，包含買賣間隔、新舊屋價格、及列管五年條款，提...

在美台商 留意「肥爸、肥咖」條款

在美台商，留意美國「肥爸」、「肥咖」條款。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（11）日表示，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須...

偏鄉普發萬元 延後領取

鳳凰颱風來襲，財政部昨（11）日表示，普發現金偏鄉登記造冊民眾，原訂今日起至11月25日開放領取，但受颱風影響，考量民眾...

未付資遣費 最高罰150萬

勞動部昨（11）日提醒雇主注意，當勞動契約依《勞動基準法》、《勞工職業災害保險及保護法》等相關規定終止時，雇主應依規定給...

證交稅303億元寫最強10月 年增四成 連三月成長

財政部昨（11）日公布前十月稅收入帳3兆2,884億元，年減0.2％，達標率不如預期，財政部坦言，全年總稅收要達標「仍面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。