在美台商 留意「肥爸、肥咖」條款
在美台商，留意美國「肥爸」、「肥咖」條款。資誠美國業務負責人蘇宥人昨（11）日表示，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須向美國國稅局、財政部申報持有的特定外國金融資產，許多美國納稅人不清楚海外壽險保單屬於申報義務範圍，應特別留意。
美國FBAR（Foreign Bank Account Report）與FATCA（Foreign Account Tax Compliance Act），即俗稱「肥爸」與「肥咖」（特定境外資產聲明書8938表格）規定，美國公民、綠卡持有者和稅務居民每年須申報特定外國金融資產，範圍涵蓋銀行帳戶、證券帳戶及有解約金價值的保單與年金合約。
蘇宥人指出，肥爸與8938規定要求，凡具備解約金價值保險契約與年金合約均須揭露。更重要是，若外國壽險保單不符合美國稅法對人壽保險定義，除需履行申報義務，日後領取保單款項時，可能需被課徵美國所得稅，甚至面臨額外稅負。蘇宥人提醒，實務上多數外國壽險保單皆不符合美國稅法對人壽保險定義測試，而無法在美國被認定為人壽保險。
肥爸及8938表格雖都要求揭露外國保單（包含有解約金價值保單與年金合約），但兩者申報門檻與對象要求不同。如肥爸是規定當在年度任何時點，所有外國金融帳戶總價值超過1萬美元時，納稅人即須向美國財政部提交資料，不僅涵蓋納稅人自有帳戶，也包括其具簽署權限的帳戶；8938表格須隨年度所得稅申報提交給國稅局，且門檻依申報身分與居住地不同；此外在違規罰則方面，兩者也有顯著差異。
